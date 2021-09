ADNSUR acompañó en estas PASO 2021 a Emiliano Salvo a votar. Es ciego de nacimiento, y sus padres también. Es DJ, Youtuber, y práctica goalball en Comodoro Rivadavia, demostrando que no hay límites cuando uno se propone algo en la vida.

Pese a que podía optar por no votar, Emiliano decidió hacerlo y nos contó la razón. "Es una forma de sentirte parte, de decir yo también fui a aportar lo mío, a dejar mi voto. La gente dice que un voto más o uno menos no es nada, pero un voto es todo".

“Mi viejo siempre me dijo que no cuesta nada ir a votar y te sentis integrado. Desde que pude empezar a votar, siempre vine a votar”, explicó Emiliano quien indicó que la única diferencia a la hora de emitir su sufragio es que lo acompañan. Él suele venir con la boleta elegida en mano y así evitar que se la entreguen. “Siempre hay gente que te acompaña y da una mano”.

LA VIDA EN PANDEMIA

Emiliano contó que sin dudas que este año y medio por la pandemia por Covid19 generó cambios en su vida. “Yo hacía todos eventos generales como DJ. En diciembre de 2019 me compré una camioneta y cuando comenzó la pandemia, no podía seguir trabajando porque no se podía hacer eventos. Así que ahora tengo una trafic y hago fletes, de eso vivo”.

Sin embargo, con la habilitación de las actividades tras el descenso de casos positivos y el avance de la vacunación, el próximo fin de semana volverá a poner música en un evento.

Su desenvolvimiento para hacer diferentes actividades sorprende a varios. “Hay mucha gente que no cree, dice que uno se hace, porque nosotros en la verdulería no ando con mi bastón o en lugares que conozco mucho”. Pero para él no hay límites para hacer nada y asegura que eso se lo enseñaron sus padres y su tío.

“Agradezco que ellos me dieron el ejemplo de que se puede hacer todo normal. Es vivir normal y disfrutar de la vida”, dijo el joven que ya se prepara parar viajar junto a su madre, que también integra el equipo de Goalball en Comodoro, de cara a un torneo que se disputará en octubre en Río Gallegos.