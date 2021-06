El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, advirtió que todavía se sigue registrando un alto porcentaje de casos positivos en la provincia y por ello, consideró que la circulación debe seguir siendo restringida para evitar más contagios. El sector gastronómico pide que amplíen el horario ante la crisis económica que se vive por la falta de ingresos.

Puratich reconoció, a días que evalué si se regresa o no a las clases presenciales en las zonas de alto riesgo, que “todavía tenemos una cantidad alta de casos. Los lunes y martes, se registran los mayores números de contagios porque los fines de semana hay pocas consultas”.

Asimismo, cuestionó la decisión del intendente de Esquel de no adherir a las restricciones de circulación pese a la situación de la cordillera. “La cordillera es una ‘locura’. Hay un desentendimiento total de las autoridades de lo que se está viviendo", dijo tras recordar que hay paciente internados en los hospitales de Esquel, Trevelin, El Maitén e incluso en los hospitales rurales.

"Es preocupante que en Esquel no se entienda la situación. Me molesta el doble discurso porque –por un lado- expresan preocupación pero no se ocupan de resolver el motivo que lleva a esa preocupación. Recibo llamados preguntándome sobre lo qué tienen que hacer, les doy indicaciones y luego hacen cualquier otra cosa".

El titular de la cartera sanitaria aseguró a Radio Chubut que "necesitamos cortar la circulación de las personas porque los contagios se producen en los eventos sociales y –en especial- en la nocturnidad".

Y finallmente aclaró que "Hicimos una reunión por Zoom, Sergio Ongarato (Intendente de Esquel) participó y habló y luego –en una conferencia de prensa- Matías Tacetta (Secretario de Finanzas) expresó que no iban a adherir a las medidas. La sociedad nos va a juzgar y cada uno se tendrá que hacer responsable de sus decisiones. Hay que asumir los costos políticos como lo hacen otros Intendentes” cerró.