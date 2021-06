El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque participó este viernes en el acto de apertura de licitación de emisarios marinos para la ciudad, previo a ello habló con la prensa y allí manifestó su postura respecto de la suspensión de clases presenciales, debido al DNU que rige desde el gobierno por la segunda ola de Covid.

Al respecto, afirmó que "Tenemos sectores como el tema de la educación que para mi son la otra catástrofe de esta pandemia, y que urgente tenemos que solucionar para poder volver en algún momento rápido a la presencialidad de las clases".

"Tenemos la obligación de poner todos los esfuerzos para que los chicos vuelvan a clases urgente, y tenemos que lograr que eso suceda en el cortísimo tiempo".

Respecto a la posibilidad de que la presencialidad en las escuelas sigan suspendidas debido a que la ciudad se encuentra en alerta epidemiológica, Luque lamentó que "El daño que va a tener un sector importante de la ciudad y la provincia, ya que es muy difícil de reparar si no logramos que los chicos vuelvan a clases".

Esta mañana, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, renovó el pedido a las distintas jurisdicciones del país que se encuentran en situación de "alarma epidemiológica" por el coronavirus para que “garanticen la no presencialidad” en las aulas, para disminuir los contagios en el marco de la segunda ola que atraviesa el país.

CONGRESO DEL PJ Y ELECCIONES

Por otro lado, el mandatario municipal fue consulado sobre el adelanto confirmado por ADNSUR, acerca de la convocatoria del PJ al Congreso para el 19 de junio, en la que podrá optarse por participar en grupos o en forma individual, por vía remota, sin límites de conexión de participantes.

"No estoy al tanto de si hay un congreso o no, no he hablado con ninguna autoridad del partido. Mi situación como intendente requiere que mis energías estén puestas cien por ciento en salir de esta situación, no he tenido tiempo en involucrarme en estas cuestiones", dijo sobre el armado de listas en el congreso del PJ.

Y afirmó que "sería muy irresponsable no tener puesto la cabeza en cosas importantes". Respecto de las elecciones legislativas y el armado de listas, dijo que "Ninguno estamos con animo de discusiones electorales, yo no estoy con la tranquilidad la suficiente capacidad de concentración para ponerme a discutir este tupo de cuestiones. Con esta realidad dejaremos que otros que tengas más tiempo lo puedan pensar un poco, yo hoy es imposible que participe de la agenda electoral", aseveró.