El Ministerio de Salud de Chubut informó durante este domingo - de acuerdo al reporte epidemiológico - que en las últimas 24 horas se registraron 160 nuevos casos de coronavirus y tres fallecimientos en toda la provincia.

Por su parte, el titular del área, Fabián Puratich, confirmó que en las últimas horas se superó la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva por Covid-19 en la provincia. "Ahora superamos los 80 pacientes internados en terapia intensiva en Chubut", lamentó.

Y en este marco, precisó que "hay una situación extrema en casi todos los hospitales de la provincia porque se ponen respiradores en lugares que no son los apropiados para poder dar contención”.

El ministro de salud sostuvo que pese a que esta situación es preocupante, la sociedad no ha tomado la dimensión de la importancia de respetar los cuidados individuales. “Después uno ve que desarticularon fiestas y eventos . No me entra el entendimiento y también se vieron a grupos que vendían entradas en Madryn", indicó en diálogo con Cadena Tiempo.

“Una vez que se juntan las personas y se producen los contagios, es tarde para desarticular el evento. No hay que organizar esas actividades, Ayer, había más de 60 adultos en un torneo de fútbol infantil. Es muy difícil hacer entender todo esto”, reclamó.

"Ayer, se respiraron pacientes de 40, 42 años. La situación es muy compleja y no llegamos a hacer entenderlo. Después, llegan las quejas cuando los hospitales están abarrotados y no hay capacidad para atender a quienes lo necesiten. Necesitamos solidaridad y empatía"

Puratich confirmó que "hoy vamos a tener una reunión con todos los Intendentes que también están preocupados por este cuadro”, adelantó.

Finalmente, aclaró que la decisión de no tener clases presenciales en las ciudades es porque "están en rojo, la ocupación de las camas de terapias es altísima y en la aplicación Cuidar Escuelas están cargados quienes sufrieron la enfermedad en las escuelas y que –inclusive- fueron sintomáticos a trabajar. A través de la aplicación, uno ve que los casos se han incrementado”.