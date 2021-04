ESQUEL (ADNSUR) - El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, habló de las consecuencias económicas en la localidad cordillerana tras un año sin actividad turística. "Económicamente esto no da para más", aseguró tras reconocer que hay vecinos que no cuentan con el dinero para pagar la tarifa de los servicios.

"Nosotros colaboramos con los que no pueden pagar la factura de luz y están en una situación familiar compleja. No es que no hay voluntad, pero si alguien no pagó durante muchos meses hay otra cuestión de fondo. Si alguien no paga el gas pero tiene un auto moderno o un tv de última generación, que venda el televisor y que pague el gas".

Y en este marco, Ongarato sostuvo que "nosotros vamos a buscar distintas alternativas, pero hay un tema; de algún lado tiene que salir el dinero. Puede ser de rentas generales, donde el bache no se va a tapar. Otra opción es salir a pedir afuera; todas las provincias, salvo dos, tienen una tarifa social; Chubut se llena la boca de que somos sociales pero no es así. Y la otra opción, es que entre todos conformemos un fondo", dijo en una entrevista en Firma y Aclaración entre las opciones para palear la situación.

Finalmente , sobre el aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas con una importante ocupación de camas. El intendente indicó que "la gente está cansada y ahí es cuando baja los brazos y después se contagia" en referencia a la cantidad de aumentos.