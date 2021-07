Maia Liñán, la joven de 18 años que estuvo internada en terapia, intubada en grave estado por Covid en el Hospital de Trelew. Fue dada de alta en los últimos días tras haber estado en grave estado durante varias semanas. La joven grabó un crudo relato donde contó cómo vivió los duros días en que estuvo internada.

Maia recuerda que cuando llegó hasta el hospital "me estaba quedando sin aire" y su último recuerdo es haberse sacado una foto con una máscara de oxígeno pero ya "después no me acuerdo más nada".

"Hoy cuando llegue a casa, y vi el whatsapp, vi que mande audios donde decía que estaba mal y que no podía respirar pero yo no recuerdo nada", dijo sobre sus días de internación.

"No quería cerrar las ojos porque veía una tela color roja y sentía que me iba a morir" pero después "estuve casi dos semanas en coma y no me acuerdo más nada. Ni siquiera el día que me desperté en la terapia".

"Fueron días muy difíciles para mí familia seguramente porque yo no sabía que les dijeron que me podía morir y no entendía porque estaban tan preocupados", recordó.

"Gracias a Dios ahora estoy acá y la puedo contar", finalizó el relato que grabó Maia que ya se encuentra en su casa recuperándose.