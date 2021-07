En el marco de la pandemia de coronavirus (Covid-19) y la aceleración del plan de vacunación en Argentina, surge la inquietud sobre si se puede consumir alcohol antes o después de recibir la vacuna contra el virus.

El responsable de la campaña de inmunización en la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Battistella, aseguró que "no hay contraindicación específica. No está prohibido o contraindicado tomar alcohol, siempre hablando del consumo habitual, moderado”.

El subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de Gobierno porteño, dijo que "sí es aconsejable no consumir en exceso, porque cualquier síntoma que provoca el consumo en exceso de alcohol, como que te duela la cabeza o vomitar, son también efectos adversos que pueden dar cualquiera de las vacunas. Entonces, para no mezclar las cosas y para no potenciar un posible efecto adverso se recomienda que no te excedas con el alcohol", detalló.

En cuanto a por qué en algunos centros vacunatorios se da esta recomendación, Battistella interpretó que tiene que ver con desincentivar el consumo: "Nunca un profesional de la salud recomienda tomar alcohol moderadamente, porque 'No tomes alcohol' es mejor. Por lo mismo que uno no puede decir 'Fumá poco', porque tanto el alcohol como el cigarrillo son dañinos para la salud".

Hasta el momento no se ha estudiado el efecto del alcohol sobre la respuesta inmune de las vacunas específicamente, explicó el subsecretario, pero se conoce a partir de investigaciones anteriores qué efectos tiene el consumo de alcohol en general sobre la salud.

"Un consumo moderado, digamos media copa de vino con cada comida, no tiene ninguna contraindicación ni modifica la respuesta inmune de las vacunas", ejemplificó Battistella y volvió a aclarar: "Cada vacuna tiene su manual de vacunación y en ninguno figura ninguna contraindicación para el alcohol".

Sí se sabe que "el que toma excesivamente ya tiene las defensas más bajas porque al estar mal el hígado se alteran parte de las defensas".

En general, se dice que un consumo moderado es de máximo un vaso de una bebida con alcohol para las mujeres por día, y dos en el caso de los varones, aunque depende de la graduación alcohólica de lo que se sirva.