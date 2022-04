"Te extraño tanto que no sé qué hacer, qué golpe más duro nos dio la vida", escribió Melanie, una de las hijas de Claudia Daniela Velasco, al cumplirse cinco meses del brutal crimen que conmocionó a Comodoro.

Daniela tenía 53 años, era docente y madre de dos chicas. En la tarde del 5 de noviembre del año pasado, Miguel Ángel Asencio la mató a puñaladas en pleno centro de la ciudad, en inmediaciones al Colegio Perito Moreno. Falleció momentos después: tenía dos heridas de arma blanca, una en el pecho y otra en la espalda.

"No puedo evitar sentir que el corazón se me estruja, se me hace un nudo en la panza y digo `mamá ya no está`", publicó la joven en sus redes sociales.

En febrero, al conocerse que ambos habían mantenido un breve relación sentimental que había acabado, la Fiscalía pidió que se incluya el agravante de la relación de pareja a la causa. La Justicia hizo lugar al pedido, amplió los tiempos de investigación y se determinó que Asencio siga en prisión preventiva.

La carta completa de Melanie, la hija de Daniela Velasco

"Entro a tu habitación , cumpliéndose casi 5 meses de tu ausencia .. me acosté en tu cama , se me sube “ pascualito “ ronroneando y se acuesta conmigo , quizás en algún sentido él te sintió cerca, porque jamás se me acerca no tenemos onda. Miro tu ropa, la huelo, intento encontrar algún perfume como si recién te la acabaras de sacar .. miro la pila de libros, de cuadernos con resúmenes .. cierro los ojos esperando escuchar el tecleado de tus uñas en la compu, la última chupada de mate, de los mates lavadisimos y fríos que te tomabas cuando estabas estudiando a full, el sonido cuando pasas las hojas que estabas leyendo siempre escuchando alguna radio o mirando algún documental de algo .. con la cabeza en mil cosas pero concentrada al 100 con tu estudio.

Me pongo mirar tu ropa, eligiendo que me voy a quedar (porque por suerte teníamos el mismo gusto no tengo que pelear con mili para ver quien se queda con que jaja) reviso, de chusma algunas cajas con bijou, tenías miles!

Y en una de esas encuentro una billetera vieja que tenía esta tarjeta, inmediatamente se viene a mi mente todas las noches que tenías eventos y te arreglabas, más hermosa de lo que ya eras, y yo te peinaba.. te decía que ropa si, que ropa no .. estabas tan cansada pero seguías yendo a hacer los eventos porque era platita que necesitábamos.

Y no puedo evitar sentir que el corazón se me estruja , se me hace un nudo en la panza y digo “mamá ya no está".

Ese silencio en una habitación que tenía tanta vida, jamás estaba en silencio solo cuando te ibas a trabajar o a estudiar .. te extraño tanto que no se que hacer , que golpe mas duro nos dio la vida .. todavía me cuesta caer en algunas cosas . Teamo tanto mamá .