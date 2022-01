¿Se implementa el pase sanitario en bares y boliches de Comodoro?

El pase sanitario en Argentina y en Chubut entró en vigencia a partir del 1° de enero de 2022. La disposición del Ministerio de Salud de la Nación detalla que las personas de 13 años o más deben acreditar esquema de vacunación completo contra el Covid-19.

Esta medida es una condición necesaria para ingresar a boliches, salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos en espacios abiertos, cerrados o al aire libre.

Pero qué pasa en los locales bailables y los bares de Comodoro Rivadavia: "Aún no estamos pidiendo el pase sanitario, pero estamos a la expectativa. Había circulado que lo íbamos a pedir, pero como todavía no era algo que se exigía a todo el rubro gastronómico, aún no lo pedimos", señalaron desde el sector a ADNSUR.

Llega la fiesta Bresh a Chubut y será obligatorio el pase sanitario

En otro de los reconocidos locales de la ciudad, sostuvieron que "por el momento no lo están pidiendo. Nos han comentado que se iba a comenzar a pedir. Depende mucho de la capacidad del local, si es bailable o no. Si es para más de 300 personas. Están viendo a quién se le va a solicitar pedirlo, pero está bien, ya que es un método más para cuidarnos entre todos".

En todos los locales coincidieron en pedir a quienes presenten síntomas, como fiebre, dolor de garganta, o cualquier otro "que no salgan y quedense en casa. Los demás, sigan con los cuidados de higiene de manos, no compartir vasos y barbijo al ingreso. Son cuidados que sirven para disminuir la posibilidad de contagios".

Un grupo de personas se manifestó en contra del Pase Sanitario en Comodoro: "Las vacunas no protegen y no son seguras"

Implementación

Este fin de semana, durante el partido de Jorge Newbery y JJ Moreno jugado en el Estadio Municipal Km 3 de Comodoro Rivadavia se pidió el pase sanitario a través de la libreta o la app.

Mientras tanto, la popular Fiesta Bresh arribó a Chubut para llevar adelante el evento programado este pasado sábado 15 de enero en el Club Huracán de Trelew, en lo que fue el primero de forma masiva donde se pidió el pase sanitario en la provincia.

Según el municipio, 50 personas no pudieron entrar a la Fiesta por falta del Pase Sanitario.

¿Cómo obtener el pase sanitario?

“Pienso pasarla bien hasta que Dios quiera": Rafaela, la abuela de Comodoro que este miércoles cumple 100 años

El pase sanitario se obtiene a través de la aplicación “Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra Covid-19”, apartado “Información de Salud” en su versión para dispositivos móviles, que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e IOS.

La app Cuidar posibilita el autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones sobre la enfermedad, por lo que el pase forma parte de una estrategia más de cuidado sanitario.

Una vez instalada, a través de la aplicación se podrá acreditar el estado de vacunación para poder llevar a cabo las actividades antes mencionadas. El pase cuenta con datos personales como nombre y apellido, documento nacional de identidad, el estado de vacunación contra Covid-19 (completa, iniciada, sin vacunación) y diagnóstico de Covid-19 (caso sospechoso o confirmado; con test realizado en las últimas 48 horas negativo o sin test realizado en las últimas 48 horas).

Piden que se habilite a industrias y comercios a exigir el Pase Sanitario a trabajadores

El pase sanitario deberá ser exhibido ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación al momento previo a acceder a la entrada del evento o de la actividad.