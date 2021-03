BUENOS AIRES (ADNSUR) - Gerardo Romano opinó sobre el escándalo del "vacunatorio VIP" y comparó la situación con un naufragio donde la prioridad la tienen "los más jóvenes".

Desde Uruguay, el actor tuvo una entrevista con Marcelo Bonelli para Radio Mitre en donde minimizó el desvío de vacunas y aclaró que "robar" no es la palabra adecuada porque eso significa "hurto con violencia".

"¿Quién robó vacunas? Yo lo que si veo es que estamos transitando un camino que la humanidad no había transitado. Eso se potencia y genera una situación muy difícil", expresó.

Romano dejó en claro que jamás le llegó el ofrecimiento para darse la Sputnik V y comparó la situación: "Cuando en un barco vamos a los botes, y dicen 'primero las mujeres y los niños' se está privilegiando a los más jóvenes porque los viejos ya han vivido. Esto es un lugar en el bote también, no hay criterio".

Si bien aclaró que el que tomó una vacuna que no le correspondía cometió una grave falta ética, concluyó: "Toda la performance del Gobierno no puede quedar reducida a una situación inédita, errónea, pésima que yo no hubiera hecho jamás. Me hubiera muerto de vergüenza".