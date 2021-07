La expresidenta de la comuna rural de Las Plumas, dirigente del PJ del Chubut e integrante de la Juventud Rural Peronista, Marina Barrera, manifestó que “la minería prevista en los Departamentos de Gastre y Telsen”, en la Meseta Central, “es totalmente apta en todo sentido, tanto en lo ambiental como en lo social”. Y en este sentido reclamó por el tratamiento, por parte de la Legislatura, del proyecto de ley de zonificación minera.

“Hay un déficit democrático. Acá se está poniendo en juego el futuro económico y productivo de una región, que es la comarca de la Meseta Central. Pero las personas que tienen que decidir y tomar decisiones por nosotros no conocen nuestra región. Hay gente que vive en la pobreza en el medio de la Meseta”, planteó Barrera, en declaraciones a Radio Camioneros 104.1 de Comodoro Rivadavia.

En la Meseta, enfatizó, “no tenemos puertos, ni petróleo ni infraestructura hotelera. Lo único que tenemos son riquezas bajo la tierra”. En este marco indicó que “la minería sustentable puede ser una salida para la situación de pobreza y subsistencia por la que atraviesa la región”.

Barrera cuestionó la actitud de “ambientalistas que salen de ciudades en las que el motor económico es justamente la minería”, en alusión a la industria petrolera, por lo cual la situación “es incomprensible por momentos”.

“Sabemos que si se instala la minería, va a crear miles de puestos de trabajo, pero no solamente para los dos Departamentos, Gastre y Telsen. La comarca de la Meseta Central tiene seis Departamentos. Cushamen, Languiñeo, Paso de Indios y Mártires rodean a los Departamentos en los que está previsto zonificar. Hay gente que no tiene otra expectativa de trabajo, que no tiene oportunidades, y no hay otra actividad”.

Mencionó que “hoy en la Meseta, para que un ganadero tenga rentabilidad debe contar con más de 3.500 animales. Esa cantidad solo la tiene un 5% de los productores. Es decir que el 95% de los ganaderos no tiene rentabilidad. Toda la actividad ganadera, incluyendo la esquila, está en crisis. Hay momentos en los que nieva mucho, los caminos quedan intransitables, con 20 grados bajo cero”. Y se preguntó, aludiendo a los sectores antimineros plantean la existencia de proyectos alternativos: ¿Qué van a sembrar? ¿Conocen esa región?”.

Dijo que aunque “todo proyecto minero tiene que ser evaluado de manera particular”, la minería prevista en la Meseta “es totalmente apta en todo sentido: ambiental, social. No es lo mismo hacer minería al lado del río, que en Gastre. Sabemos que no hay conexión, que hay dos cuencas endorreicas”.

Planteó en relación con la industria minera que “uno de los principales temas para reducir el calentamiento global es disminuir las emisiones de carbono. Y para eso se van a requerir más minerales, como hierro, cobre, litio, cobalto. Entonces, ¿los ambientalistas están protegiendo el ambiente o hay otros intereses?”.

“Yo los veo negándose a que la Meseta pueda desarrollarse y crecer, pero no en otros lugares donde hay actividades en las que sí hay impactos ambientales”, indicó.

En relación con la demora en el tratamiento de la zonificación minera por parte de los diputados provinciales, dijo que a los legisladores “nos les interesa mucho la pobreza en la que está viviendo la gente de la Comarca de la Meseta Central. Porque si no, le darían tratamiento a la zonificación”.

Sostuvo en este contexto que los justicialistas de la Meseta “tenemos un bloque de diálogo, ya hemos mandado notas y esperamos respuestas”.

Y finalizó: “Se pueden tener diferentes puntos de vista, pero no te podés negar a debatir esto cuando está en juego trabajo para la gente”, dijo.