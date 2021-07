¿Sabés hacer pastelitos y mazamorra? Este viernes darán un curso gratuito

Este viernes, en el Día de la Independencia, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia -a través del Programa Agroalimentos de la Agencia Comodoro Conocimiento- realizará un curso de elaboración de pastelitos y mazamorra.

La clase estará a cargo de Sandra Sánchez, y se podrá acceder a ella este viernes 9 de julio 7 a las 11 horas en el canal de YouTube municipal a través de este enlace: https://bit.ly/Curso09_07

Así, ya no servirá la excusa de "no sé cómo se hace" para disfrutar de estos sabores tan argentinos este Día de la Independencia. Aunque no podemos asegurar que no se genere la infaltable disputa familiar: los pastelitos...¿con dulce de batata o de membrillo?