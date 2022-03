Con la entrada a la "nueva normalidad", en diciembre de 2021 Chile había dispuesto la reapertura de varios pasos limítrofes con Argentina, entre ellos dos ubicados en la provincia del Chubut: Lago Blaco-Balmaceda y Trevelin-Futaleufú, tras dos años de cierre de fronteras para evitar la expansión del covid-19. Luego, ante un rebrote de esta enfermedad el gobierno chileno definió el cierre de alguno de los pasos, que fueron reabriéndose paulatinamente.

Este miércoles, se dio a conocer el cronograma de reapertura transitoria de la frontera entre Chile y Argentina por el Paso Futaleufú para el mes de abril.

Protección Civil informó que:

➡para ingresar a territorio chileno estará habilitado los días 1, 4, 6, 8, 11, 13,18,20, 22, 25, 27 y 29 de abril de 2022 de 09:00 a 15:00 horas (hora chilena).

⬅el egreso, en tanto, se dará los días 5, 7, 12,14,19, 21, 26 y 28 de abril de 2022 de 09:00 a 15:00 horas (hora chilena).

Cabe remarcar que habrá un cupo máximo de 80 personas que puedan ingresar al territorio nacional en cada uno de días correspondientes.

REQUISITOS PARA INGRESAR A CHILE

Según se informa en la web oficial https://www.chile.travel/planviajarachile/, los requisitos para ingresar a Chile desde el 8 de marzo son:

-PCR negativo tomado 72 horas antes de embarcar. En vuelos con escala, se considera desde el último embarque. En caso de ingresar vía terrestre, no podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la toma de muestra hasta la entrada a Chile. Exigible desde los 2 años.

-Completar de forma electrónica el formulario “Declaración Jurada Para Viajeros” hasta 48 horas antes del embarque en el que entregará información de contacto, antecedentes de salud y de su viaje. Este formulario entregará un código QR como medio de verificación. Se puede obtener en www.c19.cl

-Contar con un seguro médico con cobertura mínima de USD$30.000 que contemple la cobertura de cualquier gasto originado por Covid-19.

-Esquema de vacunación completo (dos dosis), el cual debe ser homologado previo al ingreso a Chile en mevacuno.gob.cl para viajeros desde los 6 años de edad. El plazo de homologación de vacunas será informado al viajero en el momento de hacer la solicitud, trámite que puede demorar hasta 30 días corridos. Viajeros que cumplen con alguna excepción listada en el Decreto 295 de 2021 del Ministerio del Interior podrán ingresar sin importar su estado de vacunación. Ellos deben someterse a una prueba PCR y hacer una cuarentena obligatoria de 7 días, aunque el resultado del PCR sea negativo.

-En el punto de entrada a Chile se realizarán exámenes PCR o test de antígenos de forma aleatoria. Quienes se sometan a la prueba de antígenos deberán esperar el resultado en el punto de ingreso.

Asimismo, se aclara que los extranjeros no residentes que ingresen al país por pasos fronterizos terrestres habilitados, podrán ser sometidos a un test de antígenos y, de ser positivo el resultado, la autoridad sanitaria podrá denegar la entrada a Chile. Por su parte, chilenos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes que cumplan con algún requisito excepcional del Decreto 102 del Ministerio del Interior no requerirán el seguro de salud. Sí deberán contar de manera obligatoria con el PCR negativo y la declaración jurada del viajero para embarcar, detalla EQSNotas