Zac Efron se encuentra entre los actores más populares del mundo y utiliza su capacidad de difusión para compemeterse con causas que cree justas. Es un fuerte defensor de los derechos ambientales y conservacionista de la naturaleza, por eso participó este viernes de un evento virtual con grandes celebridades por el Día de la Tierra. Sin embargo, su aparición no sólo se destacó por el importante mensaje que dejó: la apariencia de su rostro sorprendió a todos y provoco tanto reacciones como memes.

El actor de 33 años fue convocado para ser parte de Earth Day! The Musical: un especial de Facebook Wach presentado por el famoso divulgador científico Bill Nye. Además del intérprete de High School Musical estuvieron estrellas como Maluma, Justin Bieber, Charli D'Amelio, Dixie D'Amelio y Steve Aoki.

"¿Un gran espectáculo musical? Bill, sabía que eras inteligente, pero eres un genio", expresó Efron en su única aparición para sumarse a la iniciativa que reunió a los artistas para cantar por el planeta Tierra. Su participación es un ejemplo más del compromiso que tiene con el medio ambiente que hasta lo llevó a hacer una serie documental.

Down to Earth with Zac Efron es una docuserie que se estrenó en 2020 en Netflix y cuenta con ocho episodios que giran en torno al actor y sus viajes por lugares como Francia, Puerto Rico, Inglaterra, Islandia, Costa Rica, Perú y Cerdeña. La idea del programa es promover la naturaleza, la energía verde y las prácticas de vida sostenibles.

Zac Efron reapareció en cámara y sorprendió con su nuevo rostro

Aunque la intención de Efron de sumarse al Día de la Tierra 2021 fue hablar del medio ambiente, un detalle llamó la atención fuertemente entre sus fans y se hizo viral: el aspecto de su cara. La estrella de Hollywood salió en cámara y sus seguidores (tiene sólo 45,3 millones en Instagram) notaron que su rostro había sido retocado. La situación generó reacciones y memes de los fanáticos.

Memes y reacciones por el rostro de Zac Efron