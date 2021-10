ADNSUR recibió una serie de quejas este miércoles de vecinos de Comodoro Rivadavia, quienes afirmaron que nos los dejaban ingresar junto a sus hijos que debían vacunarse contra el coronavirus en el Gimnasio Municipal N°2.

Un padre calificó de "desastre" la decisión de que los adultos no puedan ingresar a acompañar a los niños: "Menores de 12 años no dejan ingresar a los padres", cuestionó al compartir fotos donde se puede ver a adultos aguardando afuera del gimnasio.

La situación generó malestar en los padres presentes que esperaban ingresar con sus hijos, como suele suceder y dado que menores de 13 años deben estar acompañados, de un tutor o responsable.

Lorena Abril, coordinadora del Plan de Vacunación del Área Programática Sur dialogó con ADNSUR y explicó que "en realidad los niños menores 13 años si o si tienen que estar acompañados de sus papás. Tiene que estar el papá presente al momento de la vacunación". Y señaló que los mayores de 13 años - por el Código Civil - "pueden optar solos por vacunarse y no necesitan estar acompañados de un adulto".

Además, indicó que la acumulación de gente en el interior de los puestos de vacunación había llevado a que solicitaran que los padres esperen afuera. "Pero lo charlamos y pedimos que les permitan el ingreso sobre todo cuando no es así ( que no hay tanta gente) y sobre todo cuando el adolescente lo este pidiendo, no se le puede negar", dijo.

Y afirmó que se acordó que los padres que acompañen "sobre todo a los chicos de 13 o 14 años, o incluso algunos grandes que necesitan sentirse acompañados" puedan ingresar.