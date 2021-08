El relanzamiento del programa 'Previaje', que asegura la devolución de hasta un 50 por ciento del costo total realizado en pasajes, alojamientos y otros servicios turísticos, es una apuesta para promover el turismo. En este informe, todo lo que hay que saber para aprovechar al máximo los beneficios y empezar a planificar las próximas vacaciones.

“Es una buena oportunidad para todos los pasajeros que quieran viajar dentro de nuestro país, para toda la Argentina, ya que quienes compren en agencias de viajes se ven beneficiados con un reintegro de la mitad de su gasto”, contó María Luján Arze, integrante de la Ascoación Patagónica de Agencias de Viajes y Turismo y titular de Mar del Sur Viajes.

“Por ejemplo, comprás pasajes aéreos, alojamiento en hoteles, excursiones, alquiler de auto, todo lo que contrates en una agencia habilitada y pagás un total de 50.000 pesos, se te reintegran 25.000 pesos”, detalló.

Se trata de la reedición de un programa que ya se creó el año pasado y que contempla una serie de beneficios, siempre y cuando el viaje se compre a través de agencias que a su vez están inscriptas dentro del sistema creado por el gobierno nacional.

Paso a paso…

1) Lo primero es inscribirse. Para organizar el viaje y conocer los beneficios, podés ingresar directamente al sitio www.previaje.gob.ar, donde cada usuario se registra y deberá cargar la factura de su paquete turístico. Luego, el monto de la restitución se acreditará días antes de iniciar su viaje, para utilizarlo como crédito a favor en la compra de otros servicios turísticos, ya sea en el lugar de destino o en su propia ciudad de origen, al regresar del viaje. Por ejemplo: excursiones, traslados, restaurantes, cines, productos regionales, etc.

Es necesario verificar que la agencia de turismo en la que se compra el viaje esté registrado en el programa.

2) Restitución del crédito a favor. El beneficio se carga en una tarjeta de crédito, que llega desde el Banco Nación (puede ser en plástico billetera virtual) y en esta oportunidad se incorporó también Mercado Pago, donde se activarán los créditos equivalentes al 50 por ciento de la compra.

Es posible que el crédito no se utilice en su totalidad y puede quedar reservado para otro viaje, siempre que se realice antes de que finalice el año 2022. También quienes tienen crédito remanente del año pasado, pueden utilizarlo hasta el 31 de diciembre de este año .

3) Tenés que definir la fecha de tu viaje. El beneficio estará vigente para compras que se realicen a partir de este mes, para viajes programados desde noviembre en adelante. Si querés viajar en noviembre la compra del Previaje debe realizar y pagarse hasta el 31 de agosto próximo. Para viajar en diciembre, la operación debe concretarse hasta el 30 de septiembre. Para viajar en enero, hasta el 31 de octubre. Y para los viajes a partir de febrero y durante todo el año 2022, los beneficios del Previaje podrán obtenerse siempre y cuando se realice la compra hasta el 31 de diciembre próximo.

4) Créditos de entre 5.000 y 100.000 pesos. El programa solventado por el Estado nacional análisis devoluciones mínimas (por ejemplo, en caso de alquiler de vehículos) por valor de hasta 5.000 pesos, mientras que el máximo puede llegar hasta los 100.000 pesos. Por ejemplo si la compra de un paquete completo para un grupo familiar asciende a 250.000 pesos, la restitución máxima en ese caso no será el 50 por ciento, sino el tope de 100.000.

5) El gasto mínimo para recibir reintegros es de 10.000 pesos. ¿Qué pasa si viajás en auto? Compraste alojamiento en un hotel por 8.000 pesos para 3 personas en Iguazú. Entonces, podés comprar una excursión al parque nacional, por 4.000 pesos, lo que totaliza 12.000. En ese caso, el crédito a favor es por 6.000 pesos.



6) Restitución por integrante del grupo familiar. Los créditos pueden cargarse a cada integrante de un grupo familiar, siempre que sea mayor de 18 años y la factura por el pasaje y demás servicios contratados se encuentren a su nombre. En esos casos, rigen los montos antes mencionados, es decir desde 5.000 pesos para algunas prestaciones hasta un máximo de 100.000 pesos. En todos los casos, el reintegro se verá impactado en cada tarjeta al inicio del viaje.

7) Si perdiste un viaje en la pandemia, el beneficio aplica ahora. Hay casos en que el viaje ya estaba comprado, por ejemplo en abril último, pero no se pudo realizar porque después de Semana Santa se reiniciaron las restricciones. "El viajero puede cargar las facturas en el sitio de Previaje y accede a los beneficios", según se explicó desde el sector turístico.

8) No rige para empresas. Otra aclaración importante es que el beneficio es para personas físicas individuales, no así para empresas. Por lo mismo, las facturas que pueden cargarse al sistema son sólo las de tipo B y C.

9) Aunque no sea por turismo, el beneficio aplica igual. Es posible que el viaje no sea para turismo, sino por trabajo o por razones de salud, que alguien necesita trasladarse hacia Buenos Aires u otro punto del país. En esos casos también aplica la restitución del crédito a favor.

El programa se combina además con la nueva oferta de vuelos que hay en Comodoro Rivadavia, a través de la llegada de una aerolínea de bajo costo.

10) Viajes por el país y la provincia. Las opciones son múltiples y pueden programarse con tiempo. ¿Querés disfrutar de la Fiesta de la Vendimia, en Mendoza, en marzo próximo? ¿O programar algo para Semana Santa 2022? Todos los destinos del país ingresan en el beneficio. Y además también pueden ser paquetes dentro de la provincia. “Nosotros estamos incorporando excursiones a Camarones y Puerto Madryn”, detalló María Luján, a modo ilustrativo.

11) La ventaja de contratar agencias inscriptas. ¿Qué pasa si sacaste el pasaje por la aerolínea o reservaste el hotel sin pasar por agencia? En esos casos, también hay una restitución de crédito, pero con el tope de 5.000 pesos, tanto para pasajes como para gastos de hotel.

La iniciativa apunta a recomponer parte de una actividad, como es el turismo, que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia. “Desde marzo del 2020 venimos bastante complicados en todo este sector y como siempre comento: cuando uno compra una excursión, un viaje en una agencia no solamente se ve beneficiado el agente de viaje, sino el chofer, el bus que te lleva de excursiones, el guía que recibe en el lugar, más el suvenir que se compra en el lugar de destino… Esto es una cadena que beneficia a mucha gente y esperamos poder recuperarnos ”, concluyó María Luján Arze.