Desde Francisco Benitez, ganador de la última Voz Argentina, hasta el ministro del Interior Wado de Pedro, cada vez se visibilizan más las personas con disfluencia, una condición que durante mucho tiempo -y lamentablemente también hoy- es motivo de burlas, pero que no está vinculada a la inteligencia ni limita capacidad de las personas para desarrollarse en sus actividades.

Julieta Salgueiro es licenciada en fonoaudiología e integra la comisión directiva de la Asociación Argentina de Tartamudez, explicó a ADNSUR que "la tartamudez afecta el habla espontánea, el cerebro es tan misterioso que se sabe que son circuitos diferentes los que intervienen en el habla cantada y en el habla espontánea, la tartamudez lo que está afectada es la fluidez en el habla espontánea"

"Se manifiesta sobre todo en la elaboración del mensaje cuando quieren contestar una pregunta, cuando quieren contar algo, llevar el ritmo de una conversación, es ahí donde mayormente se observa esta característica del habla".

Explicó que "se la define como una característica o una condición del habla, el hecho de que sea una dificultad o un trastorno va a depender de cómo la persona lo lleva. Definirla como un trastorno es como mucho, no es una enfermedad tampoco es una discapacidad, pero sí en las personas que persisten con la característica toda su vida claramente les genera otros desafíos".

Hay casos de personas famosas que han tenido o tienen tartamudez, como Elvis Presley, Marilyn Monroe, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, entre otros.

"El último ganador de la voz Argentina Francisco Benítez, ha demostrado cómo la tartamudez afecta al habla, pero no al canto. En el caso de él uno podía ver claramente que en los momentos que él daba entrevista había momentos de tensión había componentes físicos en donde él movía alguna parte del cuerpo y esto también es parte de la tartamudez, muchas veces se visualizan en el cuerpo, en gestos que son involuntarios. En cambio, en el canto él lograba algo que en el habla no podía, porque claramente afecta al habla espontánea".

Entonces con un tratamiento, la persona puede ganar comodidad, puede disminuir esa tensión en el cuerpo. También se puede trabajar con cosas que no son visibles sobre la aceptación, con animarse a hablar, encontrar otras opciones, buscar hablar con estrategias de habla cómoda pero nunca dejar de hablar.

"Las personas que tartamudean capaz prefieren mandar un mail que hablar por teléfono y un montón de cosas que están condicionadas en función de evitar hablar, que no se note o que nadie sepa, entonces es muy valiente lo que han hecho estas personas y de reconocer que a veces me trabo, que a veces tartamudeo y eso por ahí genera cómo generó esta semana un gran interés social y también alegría y entusiasmo por las personas que tartamudean que pueden decir yo también, me pasa lo mismo y es un tema que está tan escondido. Hay mucho mito al respecto a esto y genera mucha incómodidad para la persona que tartamudea y para el que escucha también".

ESTRATEGIAS DE HABLA CÓMODA

En relación al ministro del Interior Wado de Pedro, que es tartamudo, comenta que "hay muchas otras afectaciones y de eso se trata el acompañamiento o tratamiento específico, que no es solamente enseñarles estrategias de habla cómoda, que es lo que más se observó en su discurso. Por ahí no tartamudeó pero hace estrategias de habla cómoda para sostener la fluidez... eso ha llamado la atención y es lo que uno observa, que algo diferente esta haciendo en el sostén de poder transmitir un mensaje de la manera que a él le sale".

Las estrategias de habla cómoda se aprenden como cualquier otra cosa, menciona Salgueiro, pero reconoce que para muchos "es difícil sostenerlo durante todo el día, por ahí ellos eligen en qué momento aplican la técnica, por ahí en el entorno íntimo, en la familia no es necesario utilizarlo, donde ellos se sientan más cómodos y a gusto".

"En situaciones puntuales, discursos, exámenes orales o situaciones de habla en donde requiere por ahí otros desafíos, pueden desarrollar estas técnicas que son más saludables que elegir quedarse callado, cambiar las palabras o que hable otro por mí. Eso también se pone en juego sobre todo en los escolares", apuntó.

"La idea es que la tartamudez en estas personas donde ya es un elemento más en la vida de ellos no sea la característica que los defina, sino que sea algo más que vayan aceptando, que lo puedan manejar de una manera saludable".

CUÁNDO APARECE LA TARTAMUDEZ

Por lo general aparece entre los dos años y medio y 5, cuando el lenguaje está apareciendo, cuando los nenes comienzan a hablar. "Muchas veces en ese inicio del desarrollo del lenguaje comienzan repeticiones que por ahí a los papás a veces les llama la atención o un esfuerzo notorio en el inicio que ven que el nene no está cómodo".

En cualquier caso, es fundamental no esperar, acudir inmediatamente al médico y el comenzar con tratamientos "para acompañarlo y darle herramientas que cuanto más temprana se puedan incorporar más le va a ayudar para desarrollar una mejor calidad de vida en el resto de su vida"

Cuanto más temprano se puede detectar más temprano se puede atender

"Es muy importante que los papás se acerquen a la consulta lo más tempranamente posible", remarcó, y agregó que "se trabaja no solo con el niño sino con la familia"

"Uno puede trabajar con un niño que tiene en su cerebro y todo su estructura del sistema nervioso hábil se está formando y se revierte mucho mejor y se genera una comunicación, un desarrollo del lenguaje más cómodo en los primeros años de vida, ya 5 años es el límite que no deberían pasar para la consulta. Igual hay tratamiento para los chicos que son más grandes o adolescentes y adultos que quieran y necesiten de estas herramientas"

CUÁLES PUEDEN SER LOS ORÍGENES DE LA TARTAMUDEZ

"Hace unos años atrás se derivaba a psicología de una, pero el primer mito que derribamos es que no es psicológico: tiene base neurobiológica, se sabe que el cerebro de las personas que tartamudean funcionalmente trabaja diferente a los cerebros de las personas con fluidez, no desde la anatomía sino desde la patología, se iluminan e intervienen distintas zonas cerebrales tal que nos dan las pautas que tienen un origen neurobiológico"

"Por otro lado hay familias que tienen familiares con alguna cuestión de la fluidez y se puede pensar que también puede llegar a ser hereditario, ya se reconocen genes que vinculan esta característica del habla o sea que también es hereditario o familiar y otro aspecto que puede hacer socio ambiental, muchas veces en este desarrollo del lenguaje en los nenes están aprendiendo a hablar, van incorporando significados, la manera de cómo organizar la estructura del habla y estar en un entorno muy demandante en cuanto a lo comunicativo muchos veces los niños terminan desarrollando una tartamudez porque se detectan factores de riesgo en el ambiente".

"Muchas veces uno asocia por situaciones psicológicas, cuando nació el hermanito o cuando va a empezar un año escolar y lo atribuye a una causa, pero no es así, no existe una causa que lo dispare, quizás lo despierta tarde o temprano su hubiese manifestado".

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TARTAMUDEZ

La Asociación Argentina de Tartamudez (www.aat.org.ar) se conformó hace 24 años, su sede física está en Buenos Aires y el año pasado "desde el sur conformamos la delegación patagónica de la Asociación Argentina de tartamudez y distintas provincias nos fuimos integrando la comisión directiva"

Es una asociación sin fines de lucro en donde se encuentra información respecto a lo que es la tartamudez, hay un listado de profesionales que si se meten en la página van a poder verlo tanto en Buenos Aires como distintas localidades del país, se realizan charlas gratuitas a padres, capacitación a profesionales cahrlas que se hacen en el área de Psicología y un montón de información a disposición. Es el lugar indicado para ir y consultar todo lo que sea referente a este tema.

El 22 de octubre es el día de la toma de conciencia sobre la tartamudez. No hay estadísticas en la Argentina pero se estima que el 1% de la población mundial tiene tartamudez.

Hay un facebook para las personas con tartamudez en Comodoro Rivadavia