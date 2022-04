Sebastián Stolkiner es un joven de 19 años nacido en Argentina pero actualmente está radicado en Canadá. Decidió publicar en su cuenta personal de Twitter un comentario sobre la cantidad de feriados que hay en Argentina, pero se encontró con respuesta de toda índole y se volvió viral.

“En Canadá solo tenemos 6 feriados por año (Año Nuevo, viernes santo, Canada day, día del trabajador, acción de gracias y navidad). En Argentina hay 19. Por eso el país está cómo está”, señaló el joven.

A su vez, extendió su comparación en otro tweet. “Donde estoy, es la mejor del país. Es la 16 del mundo. Las universidades son todas públicas, pero si no podés pagarla, no venís. Hay becas por mérito, pero no por necesidad. Cubren en general entre el 30 o 40%, muy pocas llegan casi al 100%. Yo tengo tres becas de mérito que se suman, pero no me llega a cubrir el 40% del costo. Ahora tengo que aplicar de nuevo a más. Como Canadá no pide el examen SAT, se fijan mucho más en tus calificaciones”, dijo el estudiante de la Universidad de Toronto.

Rápidamente, miles de usuarios se hicieron eco e invadieron su cuenta, llenando de comentarios en su mayoría, muy críticos hacia el emigrante. "Australia cada 3 meses, 15 días de vacaciones país floreciente. Cerrá la boca disfruta de los gringos”, “En Suiza son 31 los días y en Dinamarca 17, países que deberían estar fundidos de acuerdo con su razonamiento. Tal vez sea la ignorancia y la simplificación”, indicaron algunos.

Lejos de relajarse, el joven polémico militante del PRO según su descripción en Twitter, remató: “Me piden por favor que no vuelva a Argentina. ¿Y qué pensaban? Boludo no soy. El que se va no vuelve al paraíso peronista polentero”.