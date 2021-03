LAGO PUELO (ADNSUR) - El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, repudió este martes los hechos de violencia ocurridos el fin de semana contra el presidente Alberto Fernández y su comitiva, en el marco de su visita a la zona de los incendios forestales en la Comarca Andina, en Chubut. "Pueden haber intentos desestabilizadores" en esos hechos que "dañan la democracia y convivencia ciudadana", señaló.

"Cuidado, intentos de desestabilizar al Gobierno", es el título de un documento difundido este martes por el también presidente del Servicio de Paz y Justicia (SerPaJ).

Pérez Esquivel apuntó que "los recientes hechos de violencia contra la comitiva del Presidente Alberto Fernández en Chubut es un acto repudiable que daña la democracia y convivencia ciudadana". Y añadió: "Repudiamos los hechos de violencia por grupos intolerantes que guiados por el odio se infiltran en los sectores populares para cometer actos de desestabilización del gobierno".

"El presidente Alberto Fernández viajó a la provincia de Chubut para interiorizarse y ver en territorio los daños provocados por los incendios y llevar ayuda a las víctimas. La justicia debe investigar y detener a quienes cometieron esos delitos, tanto por los incendios como por la agresión violenta contra la comitiva presidencial. La información que nos ha llegado señala que los agresores están identificados".

"Rechazamos todo acto de desestabilización al Gobierno Nacional y reclamamos el diálogo para encontrar soluciones justas en bien del pueblo", indicó en el documento el dirigente de derechos humanos.

El lunes por la noche, en declaraciones a Canal 9, el Presidente advirtió que la agresión que su comitiva sufrió durante el fin de semana en la provincia de Chubut no le hará tomar distancia de la sociedad y pidió a los "cuatro locos" que arrojaron piedras contra el vehículo oficial que se hicieran "cargo" de sus acciones.

"Los cuatro locos que me tiran piedras que se hagan cargo de lo que han hecho, a mí no me van a alejar de la gente", aseguró el mandatario en una entrevista con Canal 9, ocasión en la que evaluó que la administración chubutense "no fue lo suficientemente activa que debió haber sido para evitar" los hechos de violencia registrados durante la visita presidencial para asistir a la zona afectada por los incendios.

Para Pérez Esquivel, el pueblo chubutense "se ha manifestado en reiteradas formas durante mucho tiempo, a través de las asambleas populares reclamando por sus derechos, sin ejercer la violencia, recurriendo a plebiscitos, consultas populares, peticiones jurídicas, movilizaciones para decir no a la megaminería".

"Desarrollo no es explotación", dijo y aclaró: "Debe buscarse el equilibrio entre las necesidades del ser humano y la madre tierra, caso contrario se daña profundamente la vida planetaria y de nuestro país".