COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Rendí en febrero para ingresar al instituto y luego de haber cumplido todos los exámenes, que tenía ya aprobados, el último día me dijeron que había una posibilidad de no ingresar, por mi condición de celíaca”, lamentó la joven comodorense que hizo pública su situación en el programa “Periodismo de 10”, que se emite por CNN Radio, 94,3 Mhz.



Aldana aspiraba a ingresar al área administrativa, con el título de cabo, para prestar servicios en la institución. “El primer día presenté mis estudios médicos y pensé que lo habían leído y ya sabían esta condición –relató-; sin embargo, no tenían un menú apto y no sabían lo que podía comer ni lo que no. No estaban preparados para recibir a una persona celíaca, diabética además; me di cuenta de que no estaban muy informados sobre el tema”.



Consultada sobre si sufrió además discriminación verbal, respondió: “me sentía mal en el sentido de que todo el tiempo me hacían sentir que era diferente, como si fuera un capricho, cuando en realidad es una intolerancia . En el argumento formal dijeron que fue por una infección en el intestino, cuando en realidad es una condición y que simplemente si se cumple una dieta especial, es algo que se puede sobrellevar sin problema”.

“Para que a otros no les pase lo mismo”

Para Miller, fue un gran esfuerzo trasladarse a Buenos Aires durante una semana para rendir los exámenes pertinentes y luego de aprobarlos, “el martes siguiente me llega el correo diciendo que ingresaba por celíaca. Hoy al instituto no quiero ingresar por toda la situación que me tocó pasar ahí adentro, pero me gustaría dejar una referencia. No creo que sea la última persona celíaca que intente ingresar y hoy está todo muy visibilizado, estaría bueno que no se atrasen tanto por un tema que es una condición alimenticia, que no me impide realizar las tareas para las que me había preparado”.



La ex aspirante indicó además: “no me había pasado nunca sentir esta discriminación, porque siempre se busca la vuelta para que esto no ocurra; fue un desconocimiento, más que nada creo que no están preparados”.



En igual sentido, enfatizó su frustración por el esfuerzo en vano: “estuve 3 días rindiendo y me realicé muchos estudios médicos en Comodoro, que fue los que presenté el primer día; tuve que prepararme para rendir, para que el último día, después de aprobar, me digan que no por algo totalmente ajeno, cuando hubo un esfuerzo de medio año para poder ingresar. Te pueden rechazar por no aprobar un examen o no rendir bien en lo físico, pero no por una condición”.



El tema fue planteado por la joven comodorense ante los diputados Andrea Aguilera y Gustavo Menna, quienes remitieron una nota dirigida al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, a fin de que “se tomen acciones urgentes tendientes a la erradicación de todo tipo de discriminación por el motivo que fuere, que impida a un ciudadano argentino contar con iguales oportunidades”.