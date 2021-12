El médico infectólogo Hugo Pizzi afirmó hoy que Ómicron es una variante de coronavirus muy contagiosa y que "nunca en mi vida vi algo tan tan contagioso".



Tras la suba de casos de coronavirus que ascendió este miércoles a 11.121 casos, Pizzi se refirió a la implementación del pase sanitario y sostuvo que "es una buena herramienta porque se había relajado mucho la población".



En diálogo con Radio Nacional, el especialista, contó que en Catamarca se encuentra en estudio la posibilidad de que "una persona no vacunada que pida asistencia médica debe pagar desde el lavado de las sábanas hasta las jeringas que se usan y me parece fantástico".



Asimismo, enfatizó: "No puede haber tanta indolencia cuando lo único que vemos pasar son coches fúnebres y con 117 mil muertos que hemos tenido"

Y remarcó que "con el tiempo la vacuna va a entrar en el calendario sino vamos a tener problemas"



Consultado sobre la llegada de la variante Ómicron a la provincia de Córdoba, el médico aseveró que no es que todo le sucede a Córdoba, "creo que Ómicron está en todo el país, lo mismo nos paso con Delta también" señaló, y explicó que lo que sucede es "que se detecta más rápido en algunos lugares que en otros".



"Todos los antivacunas que no tiene argumentos sólidos y menos desde el punto de vista técnico o científico trajeron el sarampión de nuevo, lo habíamos erradicado 30 años y tuvimos que hacer campañas", indicó Pizzi



Y concluyo: "Creo que la gente tiene que ser solidaria, hay que tener una mirada más empática y solidaria".

Fuente: Telam.