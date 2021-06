"No se puede avanzar con este grado de violencia": el relato de la periodista de ADNSUR agredida por un policía en Comodoro

Un desmoronamiento de tierra en un patio del barrio La Floresta provocó que un hombre quedara con medio cuerpo atrapado. La periodista de ADNSUR, Ornella Vezzoso, estuvo en el lugar cuando bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil llegaron para rescatarlo. Mientras realizaba su trabajo, sufrió agresiones verbales de un policía: "Me pidió que borre los videos y me dijo que me podía llevar detenida", contó.

"Fueron momentos de mucha angustia", relató Ornella sobre el tenso momento que pasó mientras cubría periodísticamente el hecho en una casa de la calle San Martín. Y agregó: "No puede pasar que haya personas que avancen con este grado de violencia".

La periodista relató: "Estábamos haciendo un video de una persona que estaba atrapada, nosotros no le estábamos mostrando la cara, la cámara estaba del lado de atrás, sabiendo que también que es un momento de mucha tensión para la familia".

"Yo sabía que el hombre estaba bien y por eso solo estábamos haciendo imágenes sobre el trabajo de bomberos y de la unidad de rescate", continuó. Pero aun así, y a raíz de la situación, le arrebataron el celular y le borraron algunas imágenes registradas en el lugar.

Luego de realizar la denuncia, Ornella agradeció "las muestras de cariño" recibidas y sumó: "No le tendría que pasar a nadie pero muchos periodistas han pasado por situaciones como estas".

El apoyo en las redes sociales

Tras hacerse pública la agresión, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia la periodista y repudio al accionar del policía.