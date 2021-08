“No se propagó el coronavirus”: la estrategia de la defensa por la fiesta en Olivos

En los últimos días, trascendió que Stefanía Domínguez, una de las invitadas al cumpleaños VIP de Fabiola Yañez en plena cuarentena estricta en julio de 2020, nació en Puerto Madryn. Juega al fútbol y tiene una empresa que se llama “Ke Producto” a la que define como “recargada de amor”. Ella fue una de las que participó del cumpleaños en la Quinta de Olivos y todos apuntan a que fue quien filtró las fotos.

Por estas horas, se supo que diagrama la estrategia de su defensa, mientras voces en off en el gobierno la mencionan como la responsable de haber filtrado las imágenes de la celebración.

Según pudo conocer TN, Mauricio D’Alessandro, abogado de la amiga de la Primera Dama, realizará un descargo en el que afirmará que se trató de una reunión íntima en la que no se propagó el virus ni se registraron contagios de coronavirus, por lo tanto no se afectó el orden público, según establece el artículo 205 del Código Penal. Este último afirma que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

La estrategia mencionada se concretará en paralelo a la de solicitar la inconstitucionalidad del DNU presidencial que estableció el aislamiento obligatorio. “Cualquier limitación de la libertad de reunión debe pasar por el Congreso”, señaló D’Alessandro. El descargo ante la Justicia se realizará la próxima semana una vez que la defensa de Domínguez lea las fojas del expediente.

El caso es llevado adelante por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González, que ya pidió una serie de medidas de prueba, entre estas saber si los invitados tenían permiso de circulación durante la cuarentena estricta. Independientemente de esto no existía un permiso que habilitara las reuniones sociales.

Mientras tanto la causa no se detiene y los investigadores esperan que la Casa Militar entregue la documentación que le fue solicitada. Hasta el momento no hay imputados, más allá de que hay 10 personas en vista, entre ellas, Carolina Marafioti, Sofia Pacchi; Emmanuel López; Fernando Consagra, etc.

El DNU que estaba vigente prohibía los encuentros sociales, solo podían circular los esenciales y buena parte de los comercios estaban cerrados.abrir los comercios esenciales y el desplazamiento de personas estaba habilitado.

La defensa de la señorita Domínguez declaró que “hay más de 20 fotos de la fiesta” pero que la joven no fue quien filtró las imágenes. Las imágenes que restan serían similares a las ya difundidas. Se mostrarían las 12 personas en un festejo íntimo sin distancia social ni barbijos.

La joven posee algunas de esas imágenes, aunque en otro celular distinto al que tenía esa noche del 14 de julio de 2020. Las fotos que posee son diferentes a las que se dieron a conocer, lo que para la defensa demuestra que no fue Stefanía quien las filtró.