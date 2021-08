El pastelero de Comodoro Gastón Salas se quedó afuera este lunes del concurso "Yo soy repostar" y denunció públicamente que algunos participantes tuvieron "acomodo" y hubo "fraude".

Este martes por la tarde, en cambio, aprovechó su cuenta de instagram para acercarles el agradecimiento a quien siente "su público" y siempre lo acompañaron:

" 'No quiero dramatizar pero me cortaron las piernas'. Quiero agradecer a todos ustedes...mi publico que siempre esta acompañando en cada momento. Más de 4000 personas votaron mi trabajo y eso me llena el alma...Ya que en el concurso me prohibieron ponerle la camiseta subo esta foto con nuestro gran símbolo atrás".

Más allá de su angustia, Salas expresó también que "está feliz" por que siguió todas las reglas y comparte el voto de la gente con sus colegas que "compitieron,respetaron tamaños, promociones y aun así le hicieron lo mismo" .

Finalmente, les brindó a todos sus seguidores unas palabras de aliento y perseverancia: "la vida nunca es justa...pero ante una injusticia nunca calles tu voz por que crees que así debe ser. Si sos joven y recién comenzás, nunca dejes que te hagan pensar que tu trabajo no vale por que generalmente a muchos no les conviene que a los mas jóvenes nos vaya bien", adivirtió.