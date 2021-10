Valentina es realizadora audiovisual y sube contenido artístico desde su cuenta @valshi.audiovisuales, pero lamentablemente en esta oportunidad, utilizó su red social personal para dar su testimonio de que fue una víctima más del acoso callejero que aún en Comodoro y en muchos lugares del país vulnera y pone en peligro a las mujeres,niñas y diversidades. Se sienten desprotegidas, con miedo de salir a la calle y se suman más historias en donde se refleja un patrón cultural de machismo y cosificación hacia un género que se repite.

En esta oportunidad, la joven relata la triste tarde que pasó este martes, cuando intentaba regresar a su casa en zona norte, y durante ese trayecto, el miedo y la incertidumbre sobre su vida estuvieron latentes, hasta que afortunadamente, llegó a su domicilio para contarlo y asegurar que el acoso que aún persiste en nuestra sociedad.

"No tengo nada en contra de los camioneros, pero justo estaban todos amontonados en el mismo asiento, tomando cerveza, y nunca en mi vida me sentí tan acosada en un mismo día, en una misma tarde", relató Valentina.

"Además de tener poca conciencia social de ir manejando borrachos, me gritaron un montón de huevadas, me tocaron bocina millones de veces, no hice nada más que caminar", recordó visiblemente angustiada.

Dónde se puede denunciar el acoso callejero y el hostigamiento en Comodoro

La fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Camila Banfi, precisó a ADNSUR que el acoso y el hostigamiento se puede denunciar en cualquier comisaría: "Si tiene que ver con cuestiones de género en la comisaría de la mujer, y después en la Fiscalía, que igual tiene recepción de denuncias online a través de la página".

Manifestó que también "estamos diseñando dentro de nuestra pagina una solapa de contravenciones para que la gente pueda ingresar ahí y obtener más información".