Chubut implementó el pasado 1°de enero el "pase sanitario" como requisito para el ingreso a eventos masivos y actividades en espacios cerrados. Desde el Ministerio de Educación del Chubut - días atrás - no se había descartado implementarlo como requisito para el regreso a las aulas, ante los números bajos de vacunación de menores.

Sin embargo, desde la cartera de salud de la provincia lo dieron por descartado en las últimas horas, así lo afirmó Fabián Puratich, ministro de Salud- en diálogo con La Cien Punto Uno - al sostener que “no está en discusión el pase sanitario en las escuelas”.

Al respecto, señaló que “no está en evaluación ni se habló nunca del pase sanitario en las escuelas, no está en discusión", y aclaró que "son determinaciones sanitarias, que las tienen que tomar el Ministerio de Salud, no se habló en el Consejo Federal de Salud".

El funcionario provincial sostuvo que el pase sanitario es para las actividades de alto riesgo, pero "en las escuelas mientras se puedan cumplir ciertas normas, se puede asistir”, dijo tras instar a la población a vacunarse o completar el esquema "para seguir con nuestra vida normal”.