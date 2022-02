Santi Maratea recaudó más de 180 millones de pesos para combatir los incendios en Corrientes. Entre otras cosas, quiere utilizar ese dinero para comprar entre diez y quince pick ups cero kilómetro y que los especialistas las utilicen en las zonas más afectadas, pero se topó con un problema que afecta a todo aquel que hoy quiere adquirir un vehículo nuevo: la burocracia.

“Mucha gente me pregunta por qué tardamos tanto en comprar las camionetas. Cómprenlas y listo. ¿Por qué hay que confirmar si las compramos hoy o no?, me dicen. Y el tema es que ustedes, al igual que yo, no entienden la burocracia”, explicó en sus historias de Instagram.

A continuación, inventó un diálogo de una situación que se presentaría como la ideal para un momento así, de tanta urgencia:

-Escuchame, señor que vende las camionetas, ¿usted vende camionetas?

-Sí

-¿A cuánto?

-6 palos (entiéndase 6 millones de pesos)

-¿Me la das y te doy los 6 palos?

-Listo...

“Vos vendés camionetas y yo quiero comprar camionetas. Vos querés plata, que es la que yo tengo. Te la doy y me las das. ¿Qué tanto? ¿Cuántas vueltas?”, continuó. Y comentó que los vendedores le hablan del “fisco” (hay una gran parte que se va en impuestos).

“Nos juntamos todos. Me dan las camionetas. Les doy la plata. Listo, fin”, imaginó Maratea en un escenario ideal. “Bueno, no, chicos. No es así”, advirtió. Y reveló que en las operaciones tuvieron que intervenir abogados y escribanos.

A través de sus historias, Santi reveló que están cerca de comprar seis unidades de la Ford Ranger, una pick up de tamaño mediano que se produce en la planta de Pacheco, Buenos Aires. Contó que una de sus asistentes dialogó directamente con el presidente de la compañía.

Al mismo tiempo, están en negociación con vendedores de Toyota Hilux (es el modelo más vendido de este segmento) y de Volkswagen Amarok, otras chatas del mismo tamaño y producción nacional. Y también hablan con Renault por la posible adquisición de alguna Alaskan (se fabrica en Córdoba) y con Chevrolet por la S10 (viene desde Brasil).

Lo cierto es que pasaron cuatro días desde que comenzó la colecta y Santi, pese a tener “la plata en la mano”, todavía no pudo ni siquiera hacer las transferencias para adquirir las pick ups. Y una vez hecha las mismas, deberá esperar seguramente varios días para que se completen los trámites de patentamiento de las unidades.

