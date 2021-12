El presidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECh), Alfredo García, dijo que desde la entidad ven con una “sensación positiva” la aprobación del proyecto de ley XVII N° 149, de zonificación de la industria minera en los Departamentos Gastre y Telsen, en la Meseta Central. Sin embargo mencionó “el gusto amargo” por los hechos de violencia en Rawson y en otras localidades de la provincia.

García indicó que dentro de la FECh hay cámaras con opiniones diversas, por lo que afirmó que es necesario respetar todos los puntos de vista, “siempre y cuando estén fundamentados”.

- ¿De qué manera recibe la FECh la aprobación del proyecto de ley XVII N° 149?

- Era algo que veníamos reclamando hace tiempo: que se tratara en el lugar donde tenía que discutirse, y se pulieran algunas cosas que no estaban tan claras y era necesario consensuarlas. Estamos, por un lado, con una sensación positiva de que haya tomado una decisión al respecto. Pero, por otro lado, nos queda el gusto amargo de los hechos que han sucedido en Rawson y en otras localidades de la provincia. Opacan un poco lo que debería ser algo en lo que todo Chubut debería estar involucrada, con sus diferentes formas de pensar, por supuesto, y respetando todas las opiniones, que son válidas, siempre y cuando estén fundamentadas. No deberíamos estar pasando por una situación en la cual las personas y los bienes se ven expuestos a acciones que son totalmente injustificables. Jamás vamos a justificar la violencia en ninguna de sus formas de expresión. Desde ese punto de vista nos queda la sensación amarga de que no se haya podido establecerse la aprobación en un marco de consenso más civilizado.

- ¿Cómo ha repercutido entre las Cámaras asociadas el aval al proyecto?

- En las distintas Cámaras que conforman la Federación Empresaria del Chubut hay opiniones diversas. Y cada una tiene sus motivos. Tenemos cámaras de distintos lugares de la provincia. Todas las cámaras donde la zonificación se va a llevar a cabo estaban bregando por una respuesta positiva. Por otra parte tenemos entidades de lugares más turísticos y su opinión no es del todo en conformidad. Pero en líneas generales podemos decir que mayoritariamente todos somos conscientes que hay que darle una oportunidad a una región tan castigada y tan olvidada de nuestra provincia. Creemos que con la responsabilidad, con el control y el involucramiento de todos los actores que participarán de este proyecto debemos dar las suficientes garantías para que genere bienestar, principalmente para Chubut, y que produzca los beneficios económicos que esperamos, con nuevos puestos de trabajo, con gente capacitada, con una mayor participación activa de todo el comercio, la industria y los sectores productivos.

- ¿De qué forma puede trabajar la Federación para garantizar que las fuentes de trabajo y los proveedores sean mayormente locales, según lo establece la ley?

- Tanto el artículo 31 como el 38 de la ley nos incluye a la FECh, por un lado dentro de las instituciones que van a conformar el Centro de Gestión Ambiental. Y en el artículo 38 el Centro de Desarrollo Productivo incluye a las distintas Cámaras de Comercio de la provincia, además de otras organizaciones. Desde esos dos lugares vamos a tener la representación vía Federación para que se lleven adelante los puntos que se deben tener en cuenta y que son de suma importancia, como el Compre Local, el Compre Chubut, la contratación de mano de obra y desarrollo de proveedores locales. En conjunto, Cámaras y Federación trataremos de trabajar con el Gobierno y el resto de las instituciones para llevar adelante las políticas que sean solicitadas oportunamente.