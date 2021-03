COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El viernes 22 de enero, "Negra" se escapó de una estación de servicio de Comodoro en medio de una mudanza de su familia desde la cordillera a Tierra del Fuego. Desde entonces, grupos de mascoteros rápidamente iniciaron la búsqueda para que alguien la retenga y se reencontrara con sus dueños.

Coordinaron acciones para lograr dar con el animal y llevarla a resguardo dado que la preocupación crecía ante la posibilidad de que fuera atropellada, pero ninguna acción logró poner a salvo a Negra.

El 8 de febrero la familia pudo regresar para encontrar a su mascota, la búsqueda continuó pero no pudieron hallarla. Con esta desoladora noticia tuvieron que retornar al sur donde se establecieron otra vez.

Con la colaboración de la comunidad, se logró recaudar a una suma aproximada de 20 mil pesos de los cuales una parte fue dirigida a los pasajes de la propietaria para llegar a la ciudad ya que carecía de recursos para costear la totalidad y el resto del dinero tenía como destino combustible ya que otra vecina local decidió poner su auto a disposición para llevarlas a ambas de retorno.

Así el viernes pasado cerca de las 10 de la mañana llego a la ciudad Anahí, dueña de Negra, y comenzaron la búsqueda. Durante la madrugada del sábado su dueña intentó establecer contacto pero escapó, recién en horas de la mañana volvieron y pudo reencontrarse con su querida mascota.

Este lunes, Anahí y Negra llegaron a Tolhuin, una localidad de Tierra del Fuego. En las redes sociales, su dueña agradeció la colaboración de los comodorenses. "Me llenaron el corazón de alegría", expresó.

"Querido pueblo de Comodoro Rivadavia no tiene explicación en palabras de lo que me brindaron, la verdad que me enorgullece haber conocido gente que se interesen de esta manera por los animales...que alegría que me dieron...no se borrará jamás de nuestros corazones. GRACIAS GRACIAS. GRACIAS!!!!", escribió.

Anahí destacó la solidaridad de Vanesa Baynon: "Qué tipaza resultaste!!! Desde el principio con miles de inconvenientes no le aflojaste a la negra, informándome y haciendo cosas para llegar a esto, la verdad que tampoco me alcanza para agradecerte".

Agradeció la tarea incondicional de "Magalí y Pablo", de los grupos de rescatistas de Comodoro, San Julián y Río Gallegos, la gente "que colaboró con dinero, viandas, detalles, mensajes" y a Prefectura "que nos mantuvieron informados de los movimientos de la Negra estos últimos días".

"Ojalá les llegue a cada uno de ustedes mi agradecimiento desde lo mas profundo de mi corazón", se despidió Anahí.