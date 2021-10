El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) en Santa Cruz, Javier Castro, aseguró que el Proyecto Navidad, ubicado en la Meseta del Chubut, tiene el potencial para generar “la misma cantidad de trabajo que todos los proyectos que están hoy en funcionamiento en Santa Cruz”.

Castro especificó que los 6 emprendimientos que se encuentran en plena producción en Santa Cruz generan unos 8.500 empleos convencionales de manera directa y otras 10.000 entre otros empleos directos e indirectos.

El líder sindical dijo que durante la pandemia, la minería, que fue considerada por decreto nacional como una de las actividades esenciales, “no tuvo bajas, no tuvo despidos”, y que “fue fundamental no solo para sostener la economía de Santa Cruz, sino a las 8.500 familias que dependen directamente y a los circuitos económicos que genera”. “La pandemia nos hizo todo mucho más difícil pero no nos detuvo”, enfatizó.

Sin embargo, dijo que actualmente solo el 18% de la capacidad minera en la provincia está en producción. “Hay muchos cateos aprobados. La exploración se está desarrollando y esperamos que se desarrolle mucho más”, sostuvo, en declaraciones a FM El Chubut.

“Se comprobó que el Macizo del Deseado es una bendición de la naturaleza. Hay mucho mineral debajo de eso y hay que ponerse a trabajar para producir”, agregó, al tiempo que añadió que “hay 6 emprendimientos en plena producción y podrían ser muchísimos más”.

Castro precisó que “son 8.500 personas trabajando de manera directamente, pero alrededor de la minería hay unas 10.000 personas más que dependen de manera directa o indirecta de la actividad”. Entre ellas mencionó a “los jerárquicos, los que prestan servicios, los que hacen logística, infraestructura y todo lo que esta actividad conlleva”.

Consultado sobre su conocimiento de la situación de la posible explotación minera en Chubut, Castro lamentó que “teniendo el reservorio de plata más grande del mundo”, la provincia “aún no puede resolver la cuestión política para determinar que se pueda trabajar en una actividad tan noble e injustamente vapuleada como la minería”.

“Nadie que no esté ligado a la minería no sigue de cerca la posibilidad desde hace más de 10 años y el dolor que produce, conociendo todo lo que puede generar la actividad minera, que no hayan encontrado la forma de explotar el Proyecto Navidad en la Meseta del Chubut”, sostuvo.

“Para ser bien claro -graficó-: solo ese proyecto podría generar la misma cantidad de trabajo que todos los que están hoy en funcionamiento en Santa Cruz”.

A ello agregó que el trabajo generado se prevé más intenso durante “el desarrollo de la infraestructura y la logística para armar todo lo que se necesita para el proyecto minero. Es mucho más fuerte la intensidad del laboreo en esa instancia. Me refiero a los alojamientos, al desarrollo, infraestructura, caminos. Eso lleva un proceso de por lo menos 3 o 4 años que podría dar trabajo a mucha más gente todavía”.

Dijo que la cuestión “no se resuelve porque durante muchos años hubo muchas falacias y falsos discursos contra la minería”. Y en este contexto añadió: “Hay que respetar lo que piensan los que están en contra de la minería, hay que analizar por qué tienen esa posición, pero no hay que convencerlos de nada. Hay que mostrar qué es lo que realmente genera, qué deja la minería y cuáles son las posibilidades que puede tener”.

“El sector político -analizó- ha estado mucho tiempo ausente o viviendo al ritmo de las falacias. Entonces hay que actualizarse para poder hablar con propiedad”.

“Es un viejo problema que tienen en Chubut. Ojalá que alguien en algún momento muestre lo que se puede hacer, pero no por el bien de los políticos sino por el bien de la comunidad. El sector político debiera ponerse los pantalones largos y tomar decisiones”, finalizó.