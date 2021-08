“Mi bote quería refrescarse”: el irónico mensaje contra Alberto Fernández del remero Ariel Suárez 

Ariel Suárez, el remero al que se le había labrado un acta por salir a entrenar durante la cuarentena, le dedicó un irónico tuit al presidente Alberto Fernández, luego de su explicación sobre lo ocurrido en Olivos.

“¿Por qué ellos y yo no?”, se preguntaba Ariel Suárez en agosto de 2020. Así que optó por el camino que le valió críticas y una notificación de Prefectura: agarró su bote y fue a entrenar de todas formas.

Después de 145 días de parate regresó al agua y volvió a sentirse remero. “Tengo una mezcla de sensaciones porque al comienzo fue muy tensa la cosa porque había dos helicópteros viendo de dónde iba a salir yo. Tuve nervios pero se me pasó todo cuando apoyé el bote en el agua. Sentí placer absoluto al hacer algo que hago hace 20 años y disfruto mucho”, decía en aquel entonces.

Y Suárez volvió a estar en el foco de la atención pública este viernes cuando ironizó sobre el cumpleaños VIP de Fabiola Yañez, que contó con 12 invitados en plena pandemia y cuando todavía regía la prohibición de circulación.

El remero tuiteó: “Señor @alferdez quiero contarle que no fue culpa mía el salir a remar, fue mi bote el culpable que quería refrescarse y mojarse en nuestro hermoso Delta. Lamento hacerle caso a mi bote”. Es que el presidente responsabilizó a su pareja, Yañez, ya que ella “fue la que convocó a sus amigos para un brindis”.

Suárez, finalista olímpico en Londres 2012 y mundial en Hamburgo 2011, además de campeón panamericano en Lima 2019, cumplió con su aviso y el 11 de agosto de 2020 volvió a entrenarse en el Río Lujan, en Tigre, pese a no tener la autorización para hacerlo, y por eso se le labró un acta contravencional. Sin embargo, avisó que hoy volverá a hacerlo porque “es insólito lo que está pasando”.

“Me cansé de esperar. El remo ya tiene el protocolo aprobado y no hay ningún riesgo de contagio porque entrenamos solos. Yo estoy con mi bote y nada más. No entiendo por qué los futbolistas pueden entrenarse y yo no. Me siento discriminado y por eso vuelvo a entrenarme”, dijo el deportista en declaraciones a TyC Sports. En aquel entonces el remero de 40 años fue una de las tendencias en redes sociales.