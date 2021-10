Juan Ignacio Revestido es el autor de "Los mensajes al poblador. Entre Nacional Esquel y la comunicación rural", el libro que recopila por primer vez los 60 años de historia de la radio patagónica a través de las voces de sus trabajadores y de sus oyentes rurales.

“Cuando me enteré de la existencia de este tipo de mensajes quedé sorprendido y fascinado con tantos envíos y me pareció interesante poder hacer algo con ello. Con el tiempo me di cuenta que el libro iba a tener más aportes”, explicó Revestido.

Como comunicador social y docente el libro "fue todo un desafío", dijo. "Me contaron que no sólo los mensajes son esenciales sino también la Radio AM, que se vuelve un miembro más de la familia y está presente en la casa", señaló.

La obra le dedica todo el protagonismo que se merece a un servicio de mensajería radial que, en pleno siglo XXI, aún comunica la urbanidad con la ruralidad, ya que "la mayoría no tiene señal de celular" en el campo, aclaró el autor.

"Los mensajes más comunes tienen que ver con cuestiones de salud, como por ejemplo 'la operación salió bien', 'el hijo nació bien' o 'tenemos que informar el fallecimiento de tal persona'".

Pueden durar diez, quince o veinte minutos de acuerdo a la cantidad de mensajes; pueden emitirse hasta cinco veces por día según cada señal; tienen diferentes denominaciones: en la LRA 17 Zapala (AM 710) se llama “Boletín comunitario y radio clasificados”, “Avisos y mensajes al poblador de la zona rural” en LRA 54 Ingeniero Jacobacci (AM 1370), “Gauchaditas” en LRA 11 Comodoro Rivadavia (AM 670) o “Servicio rural” en LRA 56 Perito Moreno (AM 860), por citar algunos ejemplos.