Daniela había cumplido 53 años el 25 de octubre pasado. Llena de vida, alegría y rodeada de sus hijas y sus afectos el día fue una hermosa celebración. Y así se lo hizo saber a una de sus hijas, que este sábado publicó una desgarradora carta en redes sociales que contrasta el recuerdo de ese festivo momento con el profundo dolor del asesinato de su madre.

"Me quedo con esta sonrisa, con tu audio que me mandaste a la noche de tu cumpleaños agradeciéndome por un cumpleaños tan hermoso.

Me quedo con tu felicidad cuando te contaba algo lindo que me pasaba...

Me quedo con tus 'Te amo hija' cuando te ibas después de venir al mediodía a tomar unos mates conmigo así nos poníamos al día de todo lo que venía pasando..."



"Me quedo con Mili que agradezco que me la hayas traído al mundo porque si no hoy estaría sin fuerzas y hoy, todo es para ella.

Me quedo con el orgullo que seas mi mamá, que en todas mis vidas volvería a elegir...

quien me enseñó a ser la mujer fuerte que soy, sé que puedo con todo, pero todo es gracias a vos..."

Este domingo será la audiencia de control de detención de Miguel Asencio, el femicida de la docente en Comodoro



"Me quedo con la mujer independiente, fuerte, que no daba brazo a torcer ante nadie, que quería progresar, que no paraba de estudiar, de laburar por tus hijas... el mejor ejemplo para Mili y para mi...

Te amo y siempre te voy a recordar así, llena de vida, sonriente, con tus chistes malos, preocupada por tus alumnos que tanto querías, y para mi siempre al pie del cañón...

Te amamos mamita ♥️

Se hará JUSTICIA 💜✊"

Este sábado se realiza una marcha a las 15 horas en la Plaza San Martín y se convoca a toda la comunidad, con la consigna de llevar pañuelo violeta y una vela.