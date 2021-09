"Me diste algunas señales", le escribió Maru Botana a su hijo en una carta a 13 años de su muerte

Este martes 21 de septiembre, se cumplieron 13 años de la muerte de Facundo, el sexto hijo de Maru Botana. La cocinera eligió compartir a través de sus redes sociales una emotiva dedicatoria hacia su niño, quien falleció con tan sólo seis meses de vida de forma súbita, cuando ella estaba de viaje en San Martín de los Andes.

Desde Bariloche, a tan solo 110 kilómetros de la ciudad en la que estaba el 21 de septiembre de 2008, cuando recibió la peor noticia de su vida, la famosa cocinera publicó en su cuenta de Instagram una foto de Facu con su sobrina Maggie, acompañada de una conmovedora carta.

"Te miro y te pienso y te imagino. Miles de sentimientos se me vienen. Siempre te extraño y aunque mi mochila de piedras ya no pese tanto, está ahí", comenzó diciendo.

Y continuó,"hoy es mi día especial. Hace 13 años que te fuiste y aunque aprendí a convivir con tu ausencia, una parte de mi corazón se fue con vos. Sé que estás, con nosotros y que sos nuestro angelito, y hoy entiendo más claramente tu misión aquí abajo".

"¿Cuántas veces pensé que podía volver a verte? Qué sé yo... Quizás una pavada, pero me diste algunas señales. Me quedé con ganas de abrazarte y besarte, de sentirte. Y te mentiría si te digo que entiendo tu partida", expresó la también conductora, quien eligió viajar al Sur en esta fecha tan especial para disfrutar de unas mini vacaciones en familia.

"Algunas veces puedo hablar de vos sin emocionarme, otras se me cierra la garganta y el corazón me late a mil. Pasaron varios años y aprendí a seguir con tu ausencia, aprendí a seguir sonriendo y aprendí que la vida está llena de obstáculos muy fuertes como este, pero sobre todo aprendí que hay que seguir", reconoció visiblemente conmovida.

Y aseguró que "de nada servía si la que seguía era otra Maru, otra mamá, otra mujer, y aunque me costó mucho, pero mucho, creo hoy lo logré... Y también aprendí a agradecer lo que tengo, a agradecer por mi gran familia, tus hermanos, esa tribu tan linda que son".

"¿Sabés qué Facu? Estás ahí entre ellos, les dejaste un amor increíble. Son todos distintos, pero se cuidan y se respetan un montón, se quieren muchísimo y siempre están unidos para ayudarse. Estás ahí en miles de situaciones en alerta", le habló en primera persona a su bebé.

En tanto, contó que ese tremendo vacío que le causó la pérdida de Facundo la animó a ayudar a los demás. "El dolor tan grande de tu partida me hizo dar cuenta de que si había podido soportarlo era porque tenía que seguir, pero no quieta sino bien activa y haciendo fuerza. Y acá estoy Facu, agradecida a la vida que me ha dado tanto", manifestó en otro párrafo de su carta abierta.