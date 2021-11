"Maradona me violó mientras mi madre lloraba del otro lado de la puerta”, relató Mavys Álvarez

Este jueves, la cubana Mavys Álvarez Rego declaró en el marco de la causa que sustancia el Juzgado Federal N°10 por trata de personas al ex entorno del ídolo del fútbol, Diego Armando Maradona, con ella como víctima.

La denuncia había sido hecha ante la PROTEX -el ala de la Procuración que investiga delitos de trata- por Fernando Míguez, de la ONG Fundación por la Paz y El Cambio Climático. A la declaración, en cámara gesell, concurrió asistida por los abogados Gastón Marano y Marcela Scotti.

La declaración testimonial que finalmente brindó ayer por la mañana ante la Justicia argentina en la causa que se inició a raíz de su denuncia por trata de personas. Ese expediente está en manos del juez federal Daniel Rafecas y tiene a cinco personas acusadas. Todos parte del entorno que acompañaron a Maradona entre el 2000 y el 2001 durante su estadía en el centro La Pradera de Cuba.

ARA San Juan: "Venir a Comodoro duele en el alma pero a la vez nos hace más fuertes", dijo la madre de uno de los tripulantes

La mujer brindó más detalles de lo ocurrido en esa ocasión, tras 20 años de sufrimiento interno por estos hechos contra su persona. “Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí", dijo a Infobae.

"Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, contó Mavys sobre el abuso que también incluyó en su declaración bajo juramento en la Justicia.

La foto del día de elecciones fue en Comodoro: un soldado sostuvo a una pequeña mientras la madre votaba

Mavys estuvo en Argentina, traída por Diego Maradona y su entorno, desde noviembre de 2001 hasta febrero del año siguiente. El objetivo del viaje era presenciar el partido homenaje a “El Diez” que se realizó en La Bombonera y regresar a Cuba.

Pero se extendió en el tiempo porque, según su relato, Diego la obligó a hacerse una cirugía para agrandarse los senos a pesar de que no era su intención, algo que no contó con la aprobación de ninguno de sus padres, un requisito fundamental en este país, siendo menor de edad.