El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) en la zona del Valle Inferior y Puerto Madryn, Mateo Suárez, afirmó que “los vecinos de la Meseta quieren lo mismo que todos queremos: trabajo y dignidad”. Lo dijo al referirse a la manifestación que se realizó en Gastre el sábado y que reunió a más de 1.000 habitantes de la región que pidieron por la aprobación en la Legislatura del proyecto de ley 128/20, de desarrollo productivo y zonificación minera.

“Los vecinos están muy contentos porque se pudieron juntar todos y expresarse de manera libre”, dijo Suárez en declaraciones a la radio LU4, de Comodoro Rivadavia.

En el encuentro, Suárez estuvo acompañado por trabajadores y referentes gremiales de las seccionales de Puerto Madryn, Esquel y Paso de Indios, entre otros.

“Todos ellos, nosotros como gremio y a nivel nacional estamos empujando para que se dé. Son obras importantes para el crecimiento de todos esos pueblos (de la Meseta) pero también para que en la zona del Valle haya más ocupación y que todos puedan estar felices, y no peleando por una bolsa de alimentos”, sostuvo.

En este contexto, Suárez consideró que “estamos dando los últimos pasos para que en la Legislatura se apruebe” el proyecto de ley que el Gobierno Provincial envió a la Legislatura en noviembre del año pasado, y que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Económico y Medio Ambiente.

“Nosotros nos vamos a movilizar; ya lo hemos hecho y lo volveremos a hacer para que se apruebe”, insistió, y les pidió a los legisladores “que miren, porque hay que estar en esos pueblos donde falta de todo”.

Puso como ejemplo que “para llegar es casi imposible: nosotros con las camionetas rompimos varias cubiertas para poder llegar”. Y añadió: “Lo tienen que ver los legisladores, más allá de que haya un grupo minúsculo del ‘No a la mina’. Porque esa gente tampoco sabe. Andan por los pueblos molestando, pero no plantean ninguna alternativa. Es el no porque no”.

“Toda obra que comienza incluye a nuestro gremio, el de los obreros de la construcción. Por eso queremos estar en los debates y donde sea para que todos esos pueblos puedan tener otra clase de vida. Vemos la necesidad real del trabajador, de la gente joven que ya no está. Se van a otros pueblos, a buscar otra vida”, graficó.

Y finalizó: “Una vez aprobado, después hay que seguir la lucha con los convenios y otras cosas. Nosotros vamos a seguir acompañando porque hay que dar los debates que deben hacerse y como deben ser. Vamos a apoyar que se apruebe la zonificación. Los pueblos quieren el sí y nosotros también”.