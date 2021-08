Hoy tenemos 89 casos en Argentina de la variante Delta, que se conoció en India por primera vez. “Es una variante que ya ingresó, no sabemos todavía si hay circulación comunitaria no pero bueno... sino hay, la habrá en los próximos días o en las próximas semanas, así que debemos asumir que ya tenemos circulación comunitaria y eso plantea desafíos muy importantes”, mencionó Jorge Geffner, inmunólogo e investigador del CONICET,

“Las características de esta variante es que es mucho más contagiosa que todas las variantes anteriores y exige adecuar el esquema de vacunación, cuestión de que la mayor cantidad de gente tenga completo el esquema de 2 dosis, sea AstraZeneca, Sputnik o combinando vacunas. Tenemos un muy buen nivel de protección frente a la infección de esta variante Delta con una sola dosis, la protección que brinda es mucho más efectiva con dos dosis, esos son los dos grandes desafíos”

“Es más infecciosa, realmente hay que ponerse todas las pilas en las medidas de cuidado: clásico uso del barbijo, distanciamiento, sistema de burbujas en los colegios, ventilar los ambientes, generar estrategias de cuidado, por una parte y avanzar en el esquema de vacunación por la otra”

VACUNA MODERNA PARA ADOLESCENTE ¿ES EFECTIVA FRENTE A LA VARIANTE DELTA?

“Es una excelente vacuna, se está aplicando a los chicos menores de 18 años que padecen comorbilidades, que hacen que si contraen la infección puedan transitarlo más leve”

El infectólogo indicó que la vacuna Moderna ha sido aprobada por las autoridades centrales de la comunidad europea “Hoy es una excelente noticia porque era una asignatura pendiente que teníamos en relación a los esquemas de vacunación de los adolescentes”

CARACTERISTICAS DE LA VARIANTE DELTA

El investigador explicó “un paciente que está infectado con cualquiera de las variantes anteriores por ejemplo la que circula en el país y está infectado, tenés un valor determinado de carga viral. Con la variante del Delta, el valor se multiplica por 100 o por 1000 a veces, es decir que es más contagioso porque el nivel de carga viral en la vía de contagio, que es el tracto superior es muchísimo”

Según Geffner el número de personas que puede contagiar una persona infectada, no esta definido, pero “se puede contagiar con un nivel de contacto estrecho, un tiempo mucho menor, algunos dicen 30 o 40 segundos, pero lo que absolutamente claro es que es mucho más contagiosa, aunque no le podemos poner un índice 10 veces más 5 veces más. Aún no tenemos ese número”.

BURBUJAS ESCOLARES: ¿Es recomendable seguir con las burbujas hasta fin de año?

“La intromisión de la variante Delta creo un escenario más complejo, estamos transitando ese escenario no podemos ir para atrás en las medidas de control, el sistema de burbuja debería ser un sistema que esté implementado en todo el país. Si en dos meses vemos que avanza la campaña de vacunación a paso sostenido, vemos que la situación es mejor, entonces podemos discutir el sistema de burbujas. Pero cuando la variante está creciendo y siendo la variante que más se extiende en todo el mundo con un nivel de contagio, cuidado”

CUÁNTO TARDA UN ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL TIPO DE VARIANTE

“Hay un consorcio de institutos del CONICET que es el responsable de la secuenciación, se está trabajando muy bien, ellos en 48 horas tienen resultados, realmente en ese sentido yo creo que se ha avanzado mucho y se está trabajando muy bien”

“Por una parte los cuidados son muy importantes y particularmente en el ámbito laboral, el transporte, el escolar y ahí volvemos al tema de burbujas. Es muy importante ventilar los ambientes usar el barbijo correctamente y por otra parte avanzar con la campaña de vacunación, completando el esquema de dos dosis en todos los mayores de cuarenta años es una urgencia, porque con una sola dosis la defensa se queda un poquito renga necesitas dos y para tener una defensa que realmente hable de valores eficaces”

SINTOMAS DE LA VARIANTE DELTA

“La presentación inicial es con fiebre alta cuándo la tos persiste, y lo que vemos es más una rinorea –chorrea la nariz- dolor de cabeza. Pero a veces no es tan sencillo diferenciar una y otra ahora. La gente a la que le progresa la infección y empieza a comprometer su estado de salud, de ahí tenés un patrón común de esta y la variante Delta, la causa de neumonía bilateral. Puede llevar a los pacientes a experimentar un cuadro muy grave neumonía bilateral en las terapias intensivas y también fallecimiento penosamente”



“La próxima semana va empezar una convocatoria para aquellos que adeudan a segunda dosis y completarla con un esquema distinto de vacunación, con el que se busca tener las dos dosis”

“Por lo tanto, si nos cuidamos y nos vacunan con ambas dosis podríamos ir a esa inmunidad de rebaño, quizá para septiembre –octubre. En la medida que avance la vacunación vamos a tener muchísimas menos cuadros severos, muchísimos menos fallecimientos y ese es el objetivo para los próximos dos meses”