El coordinador de ‘Potrero Digital’ en Comodoro Rivadavia, Juan Simonato, dijo durante una entrevista exclusiva con el canal de ADNSUR que la pandemia dejó en evidencia el “analfabetismo” en el que viven muchos sectores de la sociedad en materia informática.

“Potrero Digital es una organización sin fines de lucro, que depende de la Fundación Compromiso y busca acercar el conocimiento informático a quien lo necesite –explicó el coordinador local-. Con ese fin se asocia con empresas y otras entidades locales para acercar cursos de forma gratuita y está en todo el país, no sólo en Comodoro, sino Mendoza, Bahía Blanca, La plata, entre otras”.

Simonato explicó que el formato es similar, con asociaciones que en el caso de esta región se da entre Pan American Energy y el Municipio de Comodoro Rivadavia, para otorgar las becas y brindar instancias totalmente abiertas y gratuitas, como la que se está lanzando esta semana con dos cursos de capacitación, en programación web y administración de redes sociales.

Como voluntario también de ‘Proyecto Puente’, que recicla equipos informáticos en desuso para ponerlos a disposición de sectores sociales que no tienen acceso de otra forma, Simonato ponderó la complementariedad entre ambas iniciativas.

“Tanto ‘Proyecto Puente’ como ‘Potrero Digital’ buscan el mismo objetivo, en un caso se brindan las computadoras a personas que lo necesitan y en el otro se brinda el conocimiento para aprovechar esa herramienta: se enseña a hacer una página a web, a trabajar como ‘community manager’ en una red social, etc, que son elementos que van a servir no sólo para incorporar al curriculum, sino también para iniciar un emprendimiento propio”.

Cursos de capacitación gratuitos

Esta semana se lanzaron inscripciones para dos nuevos cursos de capacitación. Uno vinculado a Programación Web, en el que se busca capacitar a jóvenes para que aprendan a diseñar un sitio web de forma ágil y atractiva, a través de clases virtuales semanales, que comenzarán el próximo martes 31 de agosto.

La otra instancia de capacitación es para la ‘Gestión de contenidos en redes sociales’, para planificar el manejo de estas redes en empresas y organizaciones, también con la modalidad virtual, desde el próximo jueves 2 de septiembre.

En ambos casos la modalidad es virtual y gratuita, con un total de 12 clases semanales, hasta completar 36 horas de cursada. “El único requisito es ser mayor de 16 años y vivir en Comodoro, Rada Tilly o Sarmiento”, precisó el coordinador regional.

Las inscripciones pueden registrarse en www.potrerodigital.org/comodoro-rivadavia. La instancia prevé dos instancias, incluso quienes hicieron la primera parte a mitad de año ya inician la segunda parte, pero además se está relanzando una nueva etapa de primer nivel para cursar totalmente desde cero.

“Una herramienta sólo es útil cuando aprendemos a usarla”

¿Cuánto de la brecha digital se ha reflejado durante este tiempo de clases virtuales en las escuelas? ¿Qué pasa más, la falta de acceso a los equipos, o los problemas de conectividad?

“Durante la pandemia quedó en evidencia un analfabetismo digital, pero por suerte hay mucha gente comprometida en erradicar ese problema”, expresó Simonato, entre otros conceptos a lo largo de esta entrevista con el canal de ADNSUR. “Por eso la importancia de ‘Proyecto Puente’, que trata de hacer llegar compus a quien las necesite –indicó-; pero también vimos que herramientas que uno usa a diario no son tan sencillas para muchas personas, como vimos en la escuela, con muchos chicos que necesitaban una mano. En Puente hicimos una asistencia virtual y veíamos problemas que pueden parecer muy simples, pero que eran difíciles de resolver para muchos chicos”.

De igual modo, se refirió a la entrega de computadoras en escuelas, años atrás, que no pudieron ser aprovechadas del todo. “Uno de los principales problemas en la ciudad es la conectividad –indicó-; y el otro es que no hay gente capacitada para enseñar el uso de esas computadoras. Si te regalo un martillo pero no sabés martillar, no sirve; eso es lo que faltó, regalamos herramientas, pero nadie sabía cómo enseñar a usarlas. Insisto con una idea: si no sabemos usar una computadora, vamos a ser los nuevos analfabetos”.