RAWSON - Walter Antieco, vecino oriundo de la Meseta del Chubut, de origen mapuche y que trabaja como minero en Santa Cruz, hizo un enérgico pedido para que “toda la gente de Chubut” avale el desarrollo de la minería en la región, ya que “es un trabajo seguro, da bienestar a la familia y contaminación no hay”.

Antieco es integrante de una familia originaria de Costa del Lepá, a pocos kilómetros de Gualjaina y, como muchos vecinos de la Meseta, ante la falta de trabajo tuvo que emigrar por la falta de oportunidades en la región.

En diálogo con el programa “La Voz de la Meseta”, que se emite por LU17 Radio Golfo Nuevo, comentó que hace 23 años viajó a Santa Cruz, donde en Puerto San Julián hizo trabajos de campo -que conocía por su familia, de origen mapuche-, luego estuvo unos años en el Ejército, para luego llegar a la actividad minera en Cerro Negro.

“Me crié en Costa del Lepá. Soy de ahí, tengo a mi abuela todavía. Me vine a la provincia de Santa Cruz porque no hay laburo, no hay trabajo allá en la zona”, dijo.

“Sí a la minería”

En este contexto, de acuerdo a su experiencia en el trabajo en el sector, Antieco le pidió a la gente de Chubut “que digan sí a la minería, porque es un trabajo seguro, es bienestar para la familia; no tengan miedo que contaminación no hay. La minería les da mucha seguridad a los trabajadores, así que digan sí a la minería, así hay trabajo para todos, que ahí de donde somos nosotros no hay trabajo”.

“Es un trabajo digno como cualquier otro. Se habla muy mal de la minería, pero no es así como habla la gente”, enfatizó y agregó: “La empresa donde estoy yo tiene todas las seguridades que tiene que tener por el tema contaminación, de los animales y demás”.

Seguridad

Antieco comparó al sector del Macizo del Deseado en Santa Cruz con la zonificación minera propuesta en Chubut. Al respecto manifestó: “En realidad la minería tiene toda la seguridad que debe poner. El agua acá es normal, el río que decían se contamina y no es así; es una zona donde abundan animales, vacas, ovejas, guanacos. Toman agua los animales debajo de la mina. Se saca con una bomba, se tira a la pileta, esa agua vuelve al proceso para trabajar abajo. Tiene un proceso de purificación que pasa por una planta”.

Recordó que lleva 7 años en la mina: “Tenemos capacitaciones, charlas sobre seguridad, igual en el manejo de los equipos”.

Y destacó que “se privilegia la mano de obra local; por ahí traen gente del norte que tienen más experiencia trabajando en minería y por el manejo de equipos”.

Añadió en este sentido que “se está dando mucho que todos los chicos de acá de Santa Cruz están aprendiendo. Se privilegia siempre a la gente de la zona, que se llama 70 a 30”, en alusión a la ley que establece esas proporciones entre mano de obra local y de otros lugares.

“Gracias a Dios una vez que entré a la minería pude vivir bien, tengo mi auto, tengo mi casa acá en Puerto San Julián”, agregó.

Antieco dijo en este marco: “Muchas veces hablan sin saber, sin tener conocimiento. Cuando charlo con gente de allá les digo que se contacten con el gremio, que vengan a conocer la minería, la seguridad que tiene para trabajar”.

“Yo estoy contento -enfatizó-. Todos en mi familia son mapuches, mi tatarabuelo fue uno de los caciques de Costa del Lepá que formaron una escuela, la 99. Ahí estudiamos nosotros y varios chicos. Ahora es una escuela provincial”.