Una mujer oriunda de Nueva Zelanda cumplió su sueño de ser modelo pese a padecer un extraño síndrome que afecta a sus expresiones faciales, y ahora es conocida como "la chica que no puede sonreír".

Se trata de Tayla Clement, de 24 años, quien sufre un trastorno neurológico llamado síndrome de Moebius, una enfermedad congénita que produce principalmente una parálisis facial.

“A cualquiera que no me conozca, le diría que soy la chica que no puede sonreír”, afirmó la joven en diálogo con medios locales.

Y sumó: “Me encanta poder ayudar a otros y empoderar e inspirar a otros. Me ilumina mucho, y si pudiera sonreír, verías la sonrisa más grande en mi rostro porque realmente me ilumina mucho”.

En ese sentido, aseguró contó que "mis cejas no se mueven, mis ojos no rastrean y mi labio superior no se mueve, lo que significa que no puedo sonreír, de ahí el nombre, ‘La chica que no puede sonreír'”.

Pese al sufrimiento inicial causado por su enfermedad, Tayla afirmó que lo que está haciendo actualmente “me emociona mucho” y que “estoy muy agradecida de haber sido yo quien pasó por todo porque puedo inspirar a la gente y ayudarla y me hace muy feliz”.

“Ser tan abiertamente aceptada y querida se sintió increíble”, reveló en ese sentido sobre su nueva vida como modelo.

Y cerró: “No tenía a nadie a quien ver en las películas o en los medios de comunicación o en la portada de las revistas o en los titulares de las marcas o en las vallas publicitarias, así que me sentí realmente inútil porque no me veía en ninguna parte (...) Es otro nivel de alegría y felicidad estar tan contento, cómodo, alegre y feliz dentro de lo que eres como persona, también es lo más liberador del mundo”