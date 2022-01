"Invasión" de moscas en los barrios de Comodoro y Rada Tilly: Los tips para combatirlas

Las altas temperaturas se convierten en el escenario preferido para las moscas. Es está época justamente donde vuelven aparecer los insecticidas, "trapos voladores" o para quienes optan por la paleta mosquitera en busca de tener una mejor puntería.

Su presencia sin dudas es molesta e impide tener abiertas ventanas o puertas abiertas para ventilar. ADNSUR decidió averiguar cuál es el mejor método para acabar con las molestas moscas.

Desde el "Depósito Rural" indicaron que el "remedio" más efectivo para terminar con las molestas presencias de estos insectos es una preparación que se puede realizarse en simples pasos. Se trata del "Mata moscas Agita 10 w.g Granulado soluble en agua de 50 grams".

¿CÓMO SE PREPARA?

La preparación va en la medida de una taza (250c.c de una taza tibia) de tres a cuatro cucharadas de te, una vez disuelto el granulado, lo podes pincelar sobre paredes, puertas y ventanas, tanto dentro como por fuera. La moca va y posa y cae. La preparación dura tres meses (el liquido) y el efecto.

Se puede encontrar en Deposito Rural . Cuesta 1200 pesos y dura toda la temporada.

Se disuelve en agua tibia siempre porque a esa temperatura se activa la hormona que atrae las moscas. No tiene olor el producto . Se recomienda que no esté al alcance de niños, que esté a la altura o más de los niños de casa en las superficies.

CÓMO EVITARLAS EN CASA

✅Limpiar nuestra casa de atrayentes de moscas

Las migas en la mesa y en el suelo son como el maná sagrado de los cielos para cualquier insecto. Si no querés columnas de hormigas ni batallones de moscas en tu casa, limpiá bien los restos de comida. Ojo especialmente con la fruta: en verano se descompone mucho más rápido, y las moscas usan sus restos para poner dentro los huevos. No les des esas facilidades: envolvé bien los restos de fruta y tiralos a un contenedor bien lejos de la casa. Lava los platos inmediatamente después de usarlos. Barré bien los suelos y trata de sacar más a menudo la basura de la casa, para que su olor no pueda atraer a los insectos hacia el interior.

✅Generar corrientes de aire

Las moscas son grandes pilotos aéreos, pero las corrientes de aire son para ellas como torbellinos ingobernables, por eso es una gran idea abrir ventanas o puertas en lugares de la casa que generen corrientes de aire que la atraviesen. Por un lado, te ayudarán a refrescar el interior; por otro, formarán áreas de circulación restringida para insectos, demasiado molestas para moscas.

✅Usar luces para ahuyentarlas hacia afuera

Las moscas van hacia la luz, sabiendo eso y jugando con luces, puertas, ventanas, cortinas y persianas, podés convertirte en un fantástico domador de moscas y enseñarles el camino, afuera de la casa. Comprobá que no haya moscas en las habitaciones y cerrá los accesos usando las luces de otras o del exterior como pistas de aterrizaje para guiarlas. La mejor solución es usar la linterna de tu celular desde fuera para atraerlas.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas. Esto es básico si el problema de moscas es grande y no querés cerrar los accesos de aire en verano. Podés fabricar tu propia mosquitera con un marco de madera a medida y una malla de nylon.