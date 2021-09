En las últimas horas se difundieron nuevas imágenes actualizadas de Sofía Herrera, la nena que desapareció hace 13 años en un camping en Río Grande.

Las imágenes digitalizadas fueron compartidas por su mamá, María Elena Delgado, quien conversó con ADNSUR sobre la búsqueda incansable de su hija, que cumpliría 17 años.

"Todo lo que ayude a buscar a mi hija, bienvenido sea", expresó María Elena." Ayuda muchísimo que la gente difunda, que la gente comparta"

"En la causa hubo de todo, llamados falsos, gente que creía haberla visto... este 28 de septiembre se cumplen 13 años de que no tenemos a Sofía", recordó.

Mencionó que "hay un retrato hablado de un chico -que en ese momento tenía 6 años y ahora cumplió 18- que asegura que vio a un hombre con Sofía en el camping ese día", por lo que se investiga a un ciudadano chileno.

"Él recuerda que una persona se llevó a mi hija, y esta persona ya estaba en la causa desde antes, pero no se lo detuvo en ese momento, y cuando se lo fue a buscar ya era tarde, ya no estaba". Indicó que el testimonio del chico fue descartado dentro de la causa, pero que cuando cumplió la mayoría de edad lo realizó nuevamente. Por eso, ahora INTERPOL inició la búsqueda del hombre chileno sospechoso, pero no tienen rastros.

"Cuando alguien desaparece, no hay que dejar nunca la búsqueda", sostuvo, lamentando que la pandemia le impidió realizar las recorridas que suele hacer para buscar a Sofía.

Mirá la entrevista en ADNSUR