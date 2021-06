El pasado 28 de abril de este año, el senador nacional de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, confirmó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que le afecta el habla.

El legislador contó cómo tiene que hacer para comunicarse con su hija menor, con quien utiliza una aplicación para poder mantener diálogo y, por ejemplo, ayudarla a hacer su tarea escolar. La app se llama "Háblalo" y fue creada por el joven emprendedor argentino, Mateo Salvatto.

“Ella está enojada porque no me entiende muchas veces. Yo me olvido y hablo rápido, antes me emocionaba, lloraba porque ella no me entendía. Ahora uso una aplicación que es de un argentino, Mateo Salvatto, se llama ‘Háblalo’. La uso con ella para hacer la tarea, por ejemplo", relató Bullrich.

"Háblalo" fue creada en 2017 con el objetivo de mejorar la comunicación y asistir a personas con problemas para comunicarse verbalmente o con dificultades de audición parciales o totales, entre otras dificultades.

Según explica su página web, uno de los beneficios es que Háblalo no necesita Internet para funcionar. La aplicación ofrece diferentes alternativas: desde escribir un texto para transformarlo en audio, o viceversa, o sea un traductor de texto a voz y de voz a texto. También permite la utilización de dibujos, imágenes o fotos para expresarse.

Salvatto creó la app cuando tenía 18 años, ahora tiene 22, con el objetivo de mejorar la comunicación de las personas sordas. Luego, con el éxito de la aplicación, fundó Asteroid Technologies para poder administrar su emprendimiento. Según informaron, la aplicación es utilizada por unas 200 mil personas de 55 países a lo largo de cinco continentes y está disponible en más de 35 idiomas.