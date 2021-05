"Friends: The Reunion": Phoebe interpretó “Smelly Cat” junto a Lady Gaga y estallaron los fanáticos

Han pasado 17 años sin ver a los seis amigos juntos en la pantalla chica, el estreno de Friends: The Reunion, se espera para la noche del jueves en Estados Unidos, y en su público ha generado una gran expectativa, después de conocerse la lista de invitados, seguramente la presencia de Lady Gaga haya sido una de las más esperadas.

La participación de la cantante y actriz en el especial de HBO Max se supo en las primeras horas del jueves. La gran interpretación de la famosa canción “Smelly Cat” junto a Lisa Kudrow (quien interpretó a Phoebe, la gran intérprete del hit) se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales.

Central Perk fue el escenario ideal para realizar este dúo de película. “No se emocione demasiado, no he hecho esto en mucho tiempo”, reconoció Lisa Kudrow a los presentes mientras se acomodaba con su guitarra en el inconfundible sillón donde los seis amigos se sentaron a tomar café durante diez temporadas.

“Debería ser Phoebe para esto”, reflexionó la actriz para luego “transformarse” en su personaje.

En unos instantes, Lady Gaga atravesó la puerta del café, con un look bastante noventoso que incluía un brillante abrigo rojo con amarillo, un top blanco y unos leggins rojos con blanco, sorprendió a Phoebe durante su desafinado cantar.

“Es extraño, estaba caminando por la calle y resulta que tengo mi guitarra”, expresó la cantante mientras mostraba su instrumento.

“Yo amo 'Smelly Cat', es una de mis canciones favoritas”, le confesó Gaga a Phoebe, y se sentó junto a Kudrow para comenzar el dúo musical.

Su voz, su guitarra y su fuerza le dieron un giro inesperado a la canción compuesta por Phoebe, mostrada por primera vez en Friends durante el sexto episodio de la segunda temporada cuando es despedida de Central Perk por no convencer al gerente sobre sus capacidades musicales.

Entre aplausos del público que presenció las grabaciones, Kudrow celebró la interpretación de Gaga. “Eso no está mal”, evaluó la actriz de Friends con su sonrisa característica.

Lo siguiente fue la irrupción de un coro Gospel que terminó de darle el toque al dúo Gaga Kudrow.

Al finalizar la canción, muy en línea con su querido y recordado personaje, Kudrow le agradeció a todos los presentes, pero entre murmullos mencionó: “Sigo pensando que es mejor cuando soy solo yo”. Con humor, Gaga respondió: “Lo es”.

En una entrevista con la revista Variety, el director y productor de la reunión, Ben Winston, declaró que no necesitó mucho tiempo para convencer a Kudrow y Gaga de interpretar “Smelly Cat”, ambas se mostraron en la mejor disposición para hacerlo.

“Le dije a Lisa, ‘¿Estarías preparada para cantarla?’ Y ella dijo: ‘Sí, sería divertido’. Revisamos algunos nombres, y ambos acordamos que Gaga, si pudiéramos conseguirla, sería la mejor porque se asocia y se siente cercana a Phoebe de muchas maneras. Y Lady Gaga aprovechó la oportunidad para hacerlo”, destacó Winston.

Otra estrella pop que cantó “Smelly Cat” junto a Lisa Kudrow fue Taylor Swift que invitó a la actriz a participar de uno de sus conciertos en Los Ángeles en 2015.

Quién creó "Smelly Cat"

​Betsy Burns fue la guionista que escribió el episodio “The One with the Baby on the Bus” (temporada 2), en donde aparece por primera vez “Smelly Cat”. Con ayuda del escritor Adam Chase, Burns creó la letra acerca del gato, aunque inicialmente quería hacer una canción basándose en Gouda, su perro.

El aspecto musical estuvo a cargo de la mismísima Lisa Kudrow junto con Chrissie Hynde, cantante, guitarrista, compositora y fundadora de “The Pretenders”.

Hynde participó en Friends como invitada especial con el personaje de Stephanie Schiffer, la artista profesional y enemiga que reemplaza a Phoebe en este episodio de Burns.