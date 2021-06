Este lunes 7 de junio - por resolución oficial y tras dos semanas sin clases presenciales - los alumnos de Nivel Inicial y de primero, segundo y tercer grado de primaria regresaron a las aulas en las localidades con alto riesgo epidemiológico. Se espera - de acuerdo a la evolución de esta semana - que en el corto plazo puedan volver a las aulas los demás cursos.

Fabian Puratich, titular del Ministerio de Salud de Chuubut, señaló que se decidió retomar la presencialidad en las escuelas de nivel inicial y primario porque era "una necesidad" tras dos semanas sin actividades en las localidades con alto riesgo epidemiológico.

"Creemos que estos días que no hubo presencialidad en las clases nos ayudó para difundir las medidas de cuidado y para lograr transmitir que las niñas/ niños , como docentes, y no docentes con síntomas que no tienen que ir a trabajar para evitar las cadenas de contagio", precisó.

Asimismo, Puratich reconoció que los contagios que se dieron en el ámbito escolar surgieron porque "muchas veces los problemas están antes o después, o como se llega a la escuela" , y anticipó que de acuerdo a la evolución de esta semana es que después se incorporará a la presencialidad al resto de los cursos. "Esta planificado pero tenemos que ir gradualmente y no apurarnos", dijo al sostener que la prioridad es volver a las aulas de forma segura.

Y confirmó que "la última semana epidemiológica tuvimos un descenso de casos" que relacionó a las medidas de cuidado. Sin embargo, agregó que las actividades se irán incorporando gradualmente para ir bajando la cantidad de casos y de internaciones porque el sistema sanitario esta “al borde del estrés total”.

" Hay que ir gradual, no podemos hacer una liberación total bruscamente porque sería muy perjudicial para el sistema", manifesto a FM Cadena Tiempo.