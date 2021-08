¿Es un perro o una persona?: la ilusión óptica que se volvió viral

Una ilusión óptica se replicó a través de varias redes sociales durante las últimas horas. La foto en cuestión generó un debate entre los usuarios: ¿el protagonista de la escena es un perro o una persona?

La imagen apareció en las plataformas Facebook, Twitter y Reddit bajo la misma consigna: determinar qué era lo primero que se venía a la mente al observar el paisaje nevado.

Cientos de usuarios aseguraron que veían a un hombre entrando en el bosque con una mochila en su espalda. Sin embargo, otros afirmaron que en realidad se trataba de un caniche negro.

¿Cuál es la respuesta correcta? Quienes se decantaron por la mascota de cuatro patas acertaron. "Estaba tan seguro de que era una persona. Hasta que me di cuenta de que no. Mi mente...", escribió un internauta en la subsección de Reddit "r/confusingperspective".

"Vi a una persona durante los primeros dos segundos, luego vi al perro y ya no pude ver más a la persona", expresó otro en la misma publicación.

El estadounidense Nicholas Thompson, CEO de la revista The Atlantic, publicó la ilusión óptica en su cuenta de Twitter. Al cierre de esta nota, el tuit había acumulado más de 198 mil "me gusta".

"Yo noté primero al perro. No estoy seguro si hubiera visto al "hombre' si no me lo habrían sugerido. Sin embargo, esto es genial", opinó un tuitero .