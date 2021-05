Durante la noche del sábado se viralizó en las redes sociales un video que tiene como protagonista a Hernán Coronel, el líder de Mala Fama. En las imágenes se lo ve junto a María Palacios, la instagrammer más conocida como La Chabona, compartiendo una cena. Sin embargo, generó polémica entre los usuarios en Twitter fue que en una parte de la filmación se lo ve al cantante teniendo sobre su regazo a su nieta sentada, con el brazo izquierdo la sostiene mientras que su mano derecha la tiene debajo de la remera de la menor.

“Acá estamos loco, compartiendo un re guiso con el compa Mala Fama”, se escucha decir a Palacios en el video publicado y replicado una y otra vez por cientos de personas. Por su parte, Coronel agrega: “El guiso va con tortas fritas porque está Ricardo Rubén”, en alusión a una de las personas presentes que estaban compartiendo la comida. “Aguante Mala Fama loco”, concluye el material, filmado con un celular y publicado por Christian Manzanelli, representante de La Chabona que lo compartió en su cuenta de Instagram. Tras los comentarios negativos, las imágenes fueron borradas, pero no tardaron en viralizarse.

El hashtag #MalaFamaEnfermo se volvió tendencia. “El video es muy claro, tiene la mano por debajo de la remera de la nena y no le está tocando la axila precisamente, sino su pecho. La cara de incomodidad de esa criatura lo dice todo”, “¿Qué tan enfermo tenés que estar para manosear así a una nena Hernán Luis Coronel, mejor conocido como ‘Mala Fama’?”, “Degenerado, enfermo mental”, fueron algunos de los comentarios que podían leerse en la red social. Además, hubo quienes cuestionaron a María Palacios por no intervenir.

Tras las fuertes repercusiones, Hernán Coronel, el líder de Mala Fama, salió a defenderse en la pantalla de Crónica TV donde los conductores del noticiero le pidieron si podía aclarar lo sucedido. “No hay nada que aclarar, si ven el video todo lo que pasó ahí es un acto de amor y de paciencia. A esa niña yo no la estaba manoseando, a esa niña yo la crio desde que nació y es mi mayor orgullo. Lo mejor que hice en mi vida fue cuidar, amar y protegerla porque yo toda la vida voy a estar”, comenzó diciendo.

“La nena quería estar conmigo y me decía ‘Mala Fama quiero estar con vos’ y yo le decía ‘andá que estamos fumando’, pero ante la insistencia apagué el cigarrillo, la senté en mis piernas y estuvimos como una hora hablando. En un momento filmaron ese video cuando yo la estaba abrazando”, contó.

El artista tildó de “maliciosos” y trató de “ratas” a la gente que se encargó de difundir y comentar el clip. “El tiempo que me quede de mi vida, aparte de seguir amando y cuidando a mis nietas porque las cuido y las crio yo, me voy a encargar de que los maliciosos que están haciendo esto se arrepientan”, relató y continuó: “Yo no me merezco esto, mi gente no se merece esto y están hablando de malicia porque nunca vinieron a mi casa, no me conocen y tampoco saben la historia que yo tengo con mis nietas y con mi gente”, sostuvo angustiado.

“La crié y la protegí de las ratas, de los accidentes y de los degenerados, y voy a estar siempre yo. No digan esas giladas porque fue siempre muy cuidada y se le dio mucho amor”, cerró Coronel.