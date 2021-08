En un control realizado sobre Ruta Nacional Nº3 este jueves, cerca de Rada Tilly, el chofer de un colectivo de larga distancia dio positivo en consumo de cocaína y metanfetaminas cuando le realizaron el narcotest. Sin embargo, el conductor argumentó que ese resultado debió a que masticaba hojas de coca, y con respecto a la metanfetamina indicó que había consumido un ansiolítico. Pero... ¿es posible dar positivo por consumir hojas de coca?

ADNSUR habló con Analia Strobl, docente de la cátedra de toxicología de la Facultad de Ciencias Naturales de la carrera de bioquímica en la UNPSJB, sobre la posibilidad de dar positivo de cocaína por consumir hojas de coca.

“El que consume coca, que mastica coca, lo que hace es que a través de la saliva degradan la planta y le extraen cocaína”. Por lo que “cuando vos le haces el narcotest, les da positivo porque la hoja de coca tiene cocaína”, aseveró.

En estos casos, la especialista reconoció que para determinar si la cocaína que se detectó es de hoja o no, es necesario realizar un análisis de orina. Es que según explicó “hay moléculas que tiene la hoja y no el polvo porque se pierde en el proceso”, que permitirían diferenciar el tipo de cocaína que se consumió. “Ahí es donde se puede determinar si es de hoja o no, pero de todos modos tiene cocaína”, aclaró.

En cuanto a la detección de metanfetaminas, explicó que "a metanfetamina es una droga anti estimulante que puede dar falso positivo", y que la única forma de comprobar que sea positivo producto de un medicamento, es un análisis de orina.

"Lo que hay que hacer es confirmar, orinar y confirmar esa sustancia. Pero si ellos iban manejando y les da positivo, lo lógico es que no puedan seguir en ese momento".