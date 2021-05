¿Es posible conseguir los cortes de carne a precios accesibles en Comodoro?

El nuevo acuerdo de precios para cortes de carne vacuna, regirá a partir de mañana martes 11 de mayo y será hasta fin de año. Estarán disponibles para la compra de lunes a viernes en 3000 bocas de expendio.

En la mañana de este lunes, desde el Frigorífico de la Patagonia, el comerciante del rubro vacuno, Dante Jurado, comentó en diálogo con Periodismo de Diez cómo se verán reflejados los acuerdos de precios que se anunciaron desde Nación en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

"Estos cortes llegan muy poco a la ciudad de Comodoro Rivadavia, llega más a los frigoríficos grandes y supermercados, la Anónima, Walmart, porque no llegan grandes cantidades de kilos, siempre queda un remanente muy chico para el sur" informó, e indicó en qué lugares la comunidad podrá encontrar reflejados los precios de los acuerdos.

Según manifestó Jurado, las carnicerías no estarían en condicciones de acceder a estos cortes: "Es un precio económico pero es otra calidad, no es la calidad que trabaja el 90% de las carnicerías de Comodoro. Dentro de todo, la calidad que se trabaja en Comodoro es muy buena carne" y aseguró que a veces cuando ponen esa carne de oferta, el cliente se confunde porque piensa que va a comprar la misma calidad con esos precios de oferta y no eso no sucede.

"Unos cuantos carniceros con los que he conversado han puesto precios cuidados en otras oportunidades, pero la gente piensa porque son precios cuidados que son la misma calidad que siempre trabajamos. Y quieren comprar a precio económico la carne de primera calidad. Y no, es imposible nosotros poderla trabajar, aclaramos nosotros, pero la gente confunde a veces".

Dante comentó que los supermercados tienen la obligación por un acuerdo que cierran con Nación, pero dijo que a los carniceros de la Patagonia no les dan la oportunidad de poder hacerlo y no encuentran la manera de poder igualar esos precios.

En este momento "se está sacando mucho la vaca de descarte, esos precios de carne de otra calidad y en Comodoro hay muy buena carne, yo te diría el 99% de las carnicerías de Comodoro trabaja muy buena carne de acá de la Patagonia", confirmó.

Cortes que compra la gente hoy en día

"Hoy lo que más buscan es el corte económico, paletas, aguja, pulpas, es increíble que no se vende el asado, el vacío, el matambre, se vende en menos cantidad que antes, que el corte top de las carnicerías era el asado, vacío, lomo, matambre, peceto, hoy es lo que está sobrando. Ahí se ve el bolsillo del cliente cómo está, los sueldos no le alcanzan".

El tema de ofertas para el carnicero es muy difícil, afirmó, porque se han achicado mucho los márgenes de ganancia, al estar tan cara la carne, tienen que llevar una pulpa ,por ejemplo, a mil pesos, mil doscientos, y es imposible poderla vender.

"¿Qué estamos haciendo? Tratar de mantener el negocio nuestro y no sacar personal, porque en este momento realmente a nosotros , y creo que mucha gente nos está sobrando gente, y no está tampoco para sacar gente, está muy difícil mantener un empleado porque hoy en día han bajado un 50% la venta de todas las carnicerías, no solamente de Comodoro, sino en todo el país".

La carne ha aumentado hasta en un 70 % , y las carnicerías tampoco pueden llevar el aumento a los cortes top de la carnicería, explicó Dante, porque son los que no se venden, "siempre aumentaba la carne y aumentabas el asado, el vacío, el matambre, y hoy esos cortes ya no son los más necesitados por la gente".

Hoy , según su visión, buscan más la pulpa que les rinde más, y realmente se han volcado mucho al pollo, es lo que más venta está teniendo en estos últimos momentos, segundo el cerdo, se está consumiendo mucho, se está relegando mucho la carne vacuna. "Antes se consumía entre 55 y 60 kilos por cápita anual y hoy están en 40, 42 kilos por cápita anual", argumentó.

A pesar de que mucha gente ha cambiado los hábitos de comida, analizó el carnicero de Frigorífico de la Patagonia, "ha dejado de comer vaca, se ha tirado por vegetariano, vegano, también mucho al pollo, al pescado, y han dejado mucho la carne. Pero así mismo, si la carne estuviera un poco más barata la gente igual podría comer más carne, pero no cierra por ningún lado consumir tanta cantidad de carne".

¿Qué pasa en los feriados ?

"El día del padre, el día de la madre, el primero de mayo, es como las fiestas, navidad y año nuevo, uno saca de donde no tiene para comprar el asado para ese día, pero que es lo que pasa, vendemos muy bien esa semana, pero la semana siguiente no vendemos nada. Así que si hacemos un prorrateo más o menos te digo una venta normal como un buen fin de semana", afirmó.

Y ese día se venden los cortes buenos, ese día se vende todo lo que es asado, pero después tienen el otro problema que compran la mega res de la zona y se quedan con todo el hueso, con todo lo que es paleta, aguja, carne para picar que es cara. Para bajar costos tienen que comprar la carne que viene del norte sin hueso, lo que es paleta, aguja, carne para picar, pero no pueden traer del norte lo que es la carne con hueso por la barrera sanitaria que nos impide.