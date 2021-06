El abogado Hernán Navarro, fundador y presidente del la ONG Grooming Argentina, se refirió a la muerte reciente de un menor de edad en la provincia de Chubut, que podría estar relacionada a un "desafío" publicado en TikTok. "Este desafío me recuerda al caso de la Ballena Azul, no estamos hablando de un juego, sino de retos", señaló.

"Esto viene a poner en agenda un tema tabú del que no se habla, que es el suicidio adolescente y es la segunda causa de muerte de chicos entre 10 a 19 años" indicó el abogado.

Señaló que "la pandemia gestó la hiperconectividad", y enfatizó que "hay relaciones en el plano de materia digital que no solo tenemos que observar como adultos responsables, sino acompañar a los chicos y a los jóvenes".

"Nosotros venimos viendo una escalada en violencias que se dan en lo digital, hablamos de grooming y otras más. Ponemos la lupa ahí e interpelamos a la sociedad para que de una buena vez se de cuenta que lo que pasa en internet causa algo en la vida real de las personas, no queda en otra atmósfera".

"Desde Grooming Argentina no hablamos de lo virtual, sino de lo digital, porque la virtualidad es algo que no existe, pero lo digital es una forma de interactuar, de compartir, como lo hacemos en una entrevista, si existe y genera impacto en todos los que lo ven", explicó.

"El daño emocional que presentan este tipo de violencias, es igual que el daño físico", apuntó.

Crear ciudadanía digital

"Tenemos que construir alfabetización digital y desde ahí crear la ciudadanía digital", sostuvo Navarro, y consideró fundamental "armonizar la relación entre los niños y los adultos sobre lo digital, con la educación, las familias, desde una mirada integral"

"Nos preocupa ver a los niños, niñas y adolescentes solos, en un ecosistema sin el acompañamiento o monitoreo del mundo adulto... Esto es lo que tenemos que revisar, esto se relaciona con cómo se construye el mundo del futuro, de los chicos que vienen".

Juegos y accesos

"Tenemos que entender que estas infancias han cambiado y debemos acompañarlas, pero primero tenemos que interpretar. Si no nos inmiscuimos no podemos acompañar", dijo, poniendo el valor la importancia de que los adultos se involucren en el mundo digital de los chicos, lo que genera muchas veces algunas dificultades porque los adultos no entienden las plataformas o mecánicas de interacción, y los chicos ven esto como una invasión a la privacidad.

"Argentina es el país en America Latina es el país en que los niños y las niñas, reciben un télefono a muy corta edad, a los 9 años", indicó Navarro, y agregó que "estos son datos de 2020, las edades se fueron cayendo con el transcrurir de los años, hace unos años eran 11 años, luego a 10, ahora 9".

"Esto da lugar a repensar si un niño o una niña a los 9 años esta preparado para recibir un telefono en la mano"

Para el abogado, las plataformas no son ni buenas ni malas, son herramientas, que hay que saber cómo se utilizan. "Estamos trabajando con las redes como Twitter y Facebook para generar una guía a nivel latinaméricano y también detectar alertas desde los algoritmos"

"En el último tiempo los casos de grooming han migrado a las plataformas de los juegos online, por ello nos vimos obligados a construir un lazo con Roblox​ - una plataforma de videojuegos en línea - para construir herramientas para prevenir situaciones como estas", mencionó. "Esto lo hacemos porque escuchamos a las victimas y a los padres, también vemos como las tendencias van cambiando"

Al mismo tiempo, recordó que "la pedofilia encontró en la tecnología un vehículo de contacto para acceder de manera muy fácil a la vida de un niño o una niña".